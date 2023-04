Un bus de Sarbus. Foto: Sarbus

Acord in extremis per desconvocar la vaga. A última hora de la tarda del dimecres 12 d'abril, les direccions de Sarbus i La Vallesana i el comitè d'empresa van arribar a un acord per desconvocar les aturades que hi havia previstes aquest dijous 13.

En un comunicat, explicaven que ambdues parts tenen previst reunir-se per "acostar postures en el procés de negociació" i que "totes les línies (57) operaran amb absoluta normalitat".

Els representants dels treballadors havien demanat "revertir la pèrdua de drets fonamentals" al sector i demandes concretes com una màquina per fitxar en cada torn i l'accés a un lavabo al final de cada línia.

Tot i que les aturades d'aquest dia 13 no es duran a terme, alguns comitès d'empresa, com el de Moventis, diuen a Tot Sant Cugat que "la vaga segueix convocada i és indefinida".