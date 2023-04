Un quiosc amb una rosa. Foto: ONCE

Sant Jordi són roses i llibres. És amor i cultura. L’ONCE suma ara a la Diada un punt de solidaritat. I des d’aquest dijous, fins al sorteig del 23 d’abril, que commemora el Dia del Llibre, obsequiarà tots els seus clients amb més de 100.000 punts de llibre que portaran una rosa encunyadaen colors i en paper. D’aquesta manera, el cupó de l’ONCE regala, tot d’una, Amor, cultura i solidaritat.

A més a més, 50 quioscos de les principals ciutats catalanes estaran decorats amb una gran rosa, que ens agermana solidàriament. La rosa fa molt de goig.



Té una alçada d'un metre i mig, amb una tija de vellut verd, el mateix color que les fulles. I la flor, vermella. Està elaborada amb goma eva (cautxú), igual que els pètals, i està acabada amb un llaç que és la senyera.

Les roses dels quioscos es podran trobar a Barcelona i a tots els municipis on hi ha una agència o centre de l’ONCE: Badalona, El Prat de Llobregat, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa. Vic, Vilanova i La Geltrú, Tarragona, Lleida, Reus, Girona, Blanes i Figueres. A més a més, es podran veure a altres localitats com ara: Arenys de Mar, Barberà del Vallès, Igualada, Rubí, Olot, Platja d’Aro, Pineda de Mar, Salou i Viladecans.