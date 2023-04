La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, amb dos treballadors de l'equip de Protecció Civil / @EP

Protecció Civil s'ha dedicat aquesta setmana a fer proves amb el sistema d'alertes d'emergències als dispositius dels ciutadans de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès . Tot i això, els resultats no han estat per res els esperats, ja que s'han detectat "greus mancances" en el sistema. Davant d'aquest panorama, la directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, ha demanat a la direcció general de Protecció Civil del Ministeri de l'Interior que busque una solució immediata, ja que són els creadors i administradors de l'eina.

La Generalitat va rebre la gestió de l'Estat el passat 1 de febrer, però el resultat no ha estat l'esperat, ja que la prova realitzada entre les 11.00 hores i les 11.30 hores a les zones de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Penedès van evidenciar que el funcionament no és òptim .

Després de fer la notificació, es va procedir a fer una enquesta per comprovar si els ciutadans ho havien rebut correctament. Fins a les 12.30 hores de dijous passat 13 d'abril, un total de 1.807 ciutadans van respondre l'enquesta per comprovar si s'havia rebut el missatge. El 49,61% (891) van respondre que sí que ho havien rebut, mentre que el 50,39% (905) van respondre que no ho havien fet.

De la informació recollida es desprèn que el missatge s'ha rebut a tots els punts de la geografia, tot i que de manera molt desigual quant a la recepció per telèfons que es trobaven a molt poca distància. "Amb les mancances que es detectin respecte a la recepció dels missatges (tenint en compte que l'enviament s'ha fet amb èxit) i les corresponents propostes de millora es farà retorn a l'Estat, titular de l'eina tecnològica, perquè es pugui portar a l'ajustament que calgui per garantir que els missatges arribin als destinataris", diu el comunicat.

CATALUNYA, PIONERA

Catalunya és l'únic territori de l'Estat que ha decidit fer proves massives per poder provar el sistema i també ha creat una enquesta per saber si les proves funcionen correctament.

Els resultats provisionals de l'enquesta indiquen que els clients d'una companyia telefònica han rebut l'alerta al mòbil en un 90,7% dels casos, mentre que els resultats dels clients de dues grans companyies més han estat "anòmalament baixos": en un cas ho han rebut un 7,6% dels usuaris, ia l'altre un 6,8%. Per això, Protecció Civil també ha decidit que traslladarà els resultats esmentats a les companyies telefòniques.

Aquest sistema està en marxa a Catalunya des de l'1 de febrer, i la primera prova es va fer el 28 de febrer a Lleida, Alt Pirineu i Aran (Lleida), i les altres proves es faran el 27 d'abril a Girona i Catalunya Central, i el 31 de maig a les comarques de Barcelona.