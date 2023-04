Illa, a l'acte d'aquest divendres 14 d'abril. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres 14 d'abril que el traçat i el finançament de la B40 es desencalli abans de les eleccions municipals i ha assegurat que confia en la paraula del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

“Això ja està acordat. S'ha acordat fer el tram entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès en un dos més dos. I sobre el calendari, no anirem a l'any que ve. Això cal resoldre'l abans de les municipals, però no ve d'un dia", ha subratllat al Cercle d'Infraestructures, acompanyat del president, Santi Vila, i del president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Encara que ell defensa que el traçat enllaç amb la Roca del Vallès, qüestió sobre la qual no hi ha acord, sí que ha insistit que el tram entre Terrassa i Castellar del Vallès es farà, restant importància al fet que Govern i Generalitat no aconseguissin un acord abans del 31 de març, com estava previst.

"Tinc plena confiança amb la paraula i la firma d'Aragonès. No ve d'una setmana", ha afegit Illa, que també ha defensat que és una bona fórmula que les obres es financin a través d'encomanes a la Generalitat perquè, segons ell, és un mètode que permet implicar les dues administracions.

Tot i defensar el diàleg i l'estudi en matèria d'infraestructures, creu que cal decidir, per això considera que "no és un bon exemple el que ha passat amb el Quart Cinturó".

"Hem de perdre la por de decidir i respectar, però no acceptar, la tirania de les minories paralitzants. Els polítics hem de defensar l'interès general i fer-nos portaveus de les majories silencioses", ha sostingut el dirigent socialista.

També ha assegurat que li agradaria que es consolidés una dinàmica de col·laboració entre administracions i que s'fugira de la queixa i la confrontació, actitud amb què no se solucionen problemes ha dit.