Vueling presenta la seva nova seu al Viladecans Business Park / @Vilapress

La companyia Vueling ha inaugurat la seva nova seu corporativa al municipi de Viladecans , fins ara ubicada al Prat , amb l'objectiu de millorar el confort dels treballadors de les oficines i la unificació de l'espai de formació de les tripulacions i els centres de digitalització i innovació 'Vueling Tech'. L'empresa ha anunciat que en aquesta nova seu hi treballaran 1500 persones.

El president de la Generalitat ha volgut destacar l?aposta de la companyia per la sostenibilitat / @Vilapress

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , en aquesta inauguració ha destacat que vol que Catalunya i Barcelona es converteixin en referents de la seu de Vueling, gràcies segons ha dit, “al talent. La inauguració permet posar en relleu l'extraordinari talent que tenim a Catalunya ” ha afirmat.

Així mateix, ha explicat que “pensar d'allò més bé és fonamental. Avui Catalunya i Barcelona són la seu operativa de referència de Vueling. Pensar d'allò més bé, creure en el talent i les possibilitats del país són alguns dels elements que ens permeten mostrar aquesta inauguració “ ha afegit Aragonès.

Aragonès ha destacat l'aposta de la companyia per la sostenibilitat, que creu que "ara ja forma part dels models de negoci. El futur de l'aviació passa per la reducció de les emissions. Celebro l'aposta per subministrar combustible sostenible aprofitant els residus generats" " ha explicat el president català. Finalment ha conclòs, dirigint-se als responsables de la companyia, que en matèria de sostenibilitat “ trobareu el Govern com a aliat ”.

La Ministra Raquel Sánchez ha destacat el paper de la companyia al sector / @Vilapress

"És una gran notícia per als catalans i les catalanes, els veïns del Baix Llobregat, Viladecans i el Ministeri de Mobilitat pel que representa aquesta companyia" , ha afirmat la ministra. Sánchez ha destacat que " la nova seu reforça la posició clau al sector de l'aviació", al mateix temps que ha destacat que " la vostra arribada a Viladecans també demostra que l'impacte aeroportuari és regional i transcendeix els límits directes de la infraestructura".

Raquel Sánchez ha afirmat que la inauguració permet mostrar “que estem en la realitat post-covid i en la recuperació de l'economia espanyola. La vostra aportació és fonamental per a la connectivitat i, per tant, per a l'economia d'Espanya i Catalunya ” ha dit la ministra.

El president de Vueling, Marco Sansavini , ha destacat l'avantatge de tenir integrat a una mateixa seu les oficines de la companyia, la formació a treballadors i la secció de desenvolupament tecnològic. “ Són unes instal·lacions a l'avantguarda. Tenir tot el nostre equip en un mateix edifici ens permet ser eficients ” ha destacat Sansavini.

El president de Vueling ha remarcat l?aposta de l?empresa per la sostenibilitat / @Vilapress

El nou edifici compleix els criteris de sostenibilitat del certificat BREEAM®, a més de fer una major utilització de la llum solar per estar obert als quatre vents, per la qual cosa reforça el compromís de la companyia amb la reducció de les emissions de gasos contaminants i assolir les emissions zero el 2050.

Precisament, el president de la companyia , ha destacat el camí de l'empresa cap a la reducció d'emissions de carboni i gasos contaminants, alhora que ha afegit que “Espanya pot ser líder en la creació de carburant sostenible i emissions zero”.

En aquest sentit, Sansavini ha destacat que "hi ha una gran oportunitat al país per liderar la producció de combustible sostenible a nivell europeu, gràcies al gran potencial de l´energia renovable ia l´accés a la matèria primera".

Sansavini ha reafirmat el compromís de Vueling amb la sostenibilitat. "La sostenibilitat a l'aviació no és una voluntat. És una realitat que comença a implementar-se pas a pas . El carburant sostenible existeix i es pot produir ja" ha conclòs el president de la companyia.

La nou seu de Vueling és un edifici sostenible / @Vilapress

L'edifici, que compta amb 1 2.000 metres quadrats , se situa al Viladecans Business Park , un pol d'atracció empresarial del municipi del Baix Llobregat que es va inaugurar el 2007 per atraure activitat econòmica i lloc de treball al municipi.

La ministra de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha destacat precisament l'edifici de la nova seu, que ha definit com " una aposta clara per la construcció sostenible, la reducció de l'impacte ambiental i el confort dels seus treballadors" .

L'alcalde de Viladecans ha destacat el potencial econòmic de la ciutat / @Vilapress

Per part seva, l'alcalde de Viladecans , Carles Ruiz , en la seva intervenció ha volgut destacar que el projecte de sostenibilitat de la companyia es correspon amb la visió de ciutat de Viladecans. " Sou una companyia compromesa amb l'emissió zero. En això també coincidim amb els valors d'aquesta ciutat " ha afirmat Ruiz.

Ruiz ha posat en relleu la importància de Viladecans en l'atracció econòmica: “Les empreses que vénen a Viladecans vénen a créixer i crear noves oportunitats ” ha afirmat. Així mateix, l'alcalde del municipi del Baix Llobregat ha destacat la col·laboració entre les administracions com a model de l'èxit de l'espai econòmic de la ciutat i ha destacat que disposen de 1,5 milions de sostre per desenvolupar activitat econòmica, per la qual cosa és necessari la col·laboració publicoprivada ”.