Desenes de veïns de Collserola , convocats per la plataforma ' Collserola Paisatge Viu ', han tallat aquest dissabte al migdia la C-16 a la sortida dels túnels de Vallvidrera per reclamar mesures per prevenir incendis forestals a la serra, que engloba nou municipis barcelonins.

La plataforma, en una piulada, ha reivindicat la necessitat d'una gestió forestal i franges de seguretat per tota la muntanya, i ha alertat que perillen les cases i la vegetació de Collserola, "el pulmó de la meitat de la població de Catalunya" .

Els manifestants s'han col·locat al mig de la calçada tallant el pas als vehicles i han aixecat pancartes amb el lema 'Collserola en perill' ('Collserola en perill').