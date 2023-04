Aquest dissabte 15 d'abril, els delegats de CGT i treballadors de la plantilla d' Avanza Baix Llobregat han expressat el descontentament amb l'alcalde de Viladecans durant l'acte de presentació del candidat a batle socialista, Carles Ruiz. La manifestació va tenir lloc a l'esdeveniment en què Ruiz va ser presentat com a candidat, on els manifestants van mostrar la seva desaprovació. Segons fonts de la CGT - AvanzaBaix , els socialistes han demostrat una " mica suport, per no dir nul " cap a ells, i han acusat l'alcalde de no prestar atenció a les seves demandes.

La plantilla d'Avança Baix Llobregat ha informat que estableix una vaga indefinida parcial després de sentir “poc suport, per no dir nul”, per part del Govern de Viladecans, després de declarar una vaga parcial en dies alterns fa unes quantes setmanes.

Les xarxes socials s'han inundat d'imatges desafortunades en què pujats a una tarima balla l'alcalde i el seu equip mentre són escridassats per un centenar de manifestants d'AvanzaBaix. Les imatges han causat una gran indignació i repudi a les xarxes socials de treballadors i usuaris farts de la situació que s'arrossega des del canvi de contracta a l'AMB.

