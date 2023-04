Efectius dels Bombers en la lluita contra les flames. Foto: Bombers

Els Bombers de la Generalitat han considerat estabilitzat l'incendi que crema a Portbou i França i preveuen controlar-lo aquest mateix dilluns 17 d'abril a la nit.

Així ho han explicat la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i l'inspector en cap d'intervenció de l'operatiu, Jordi Martín, en declaracions als periodistes aquest dilluns des del centre de comandament habilitat a Llançà. Martín ha assegurat que a la zona hi treballen una quarantena de dotacions dels Bombers i que també han incorporat mitjans aeris, amb què no van comptar en l'actuació d'aquest diumenge pel fort vent.

"La tramuntana continua bufant amb força i això ens exigeix aquesta feina intensa per poder decidir si al llarg del dia podem fer aquest pas o hem de continuar mantenint tant les dotacions com aquesta fase d'estabilització", ha alertat.

UN CENTENAR D'HECTÀREES A CATALUNYA



El foc ha afectat un total d'unes 800 hectàrees a banda i banda de la frontera, de les quals un centenar a Catalunya, on no hi ha hagut afectacions materials ni personals.

Tres bombers han resultat ferits lleus aquest diumenge a la nit a dilluns i han estat evacuats: "No hi ha hagut danys més enllà dels ensurts", ha celebrat Martín.

Cañigueral ha instat la ciutadania que "sigui prudent i no s'acosti a les zones afectades" i ha insistit que queda molta feina per poder considerar l'incendi extingit.

En aquesta línia, roman tallada la carretera N-260 al seu pas per Portbou i interrompuda la circulació dels trens de la línia R11 en tots dos sentits.

GESTIÓ FORESTAL



Tant la delegada del Govern com el cap de l'operatiu de Bombers han destacat la gestió forestal realitzada a la zona ia les cases, així com que les vinyes han facilitat les feines dels cossos d'emergències.

"Va bé que ens trobem aquesta zona ben gestionada", ha insistit Martín, que ha destacat que a la zona francesa de l'incendi sí que hi ha hagut afectacions en vivendes, mentre que a Catalunya el foc ha arribat a alguna casa sense causar incidències.

Per això, ha recordat “la importància que les cases han d'estar autoprotegides amb una franja neta al seu voltant”.

Sobre la vintena de ciutadans francesos que han passat la nit en una casa de colònies de Portbou en espera de poder tornar als seus municipis, Cañigueral ha dit que les autoritats catalanes s'estan coordinant amb les franceses per possibilitar-ne el retorn.