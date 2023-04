Fotografia del camió cisterna @Aj Cunit

L'Ajuntament de Cunit està treballant amb l'empresa Agbar per solucionar la manca d'aigua potable des de fa quatre dies. En els darrers controls analítics de l'aigua, es va observar una concentració superior al valor referència de clorur de vinil , fet que converteix l'aigua en no apta per al consum humà.

Aquest incompliment afecta la meitat del municipi, concretament l'aigua subministrada als veïns i veïnes de Can Molas, Rectoret, Can Nicolau, Baronia i Can Torrents, on l'aigua de l'aixeta no és apta per a l'ús alimentari (beure o cuinar) de forma continuada. Així mateix, es pot utilitzar per a la higiene personal i altres usos domèstics (rentar roba, estris de cuina, etc.).

Fotografia de les zones afectades @Aj Cunit

Agbar ja treballa per solucionar el problema que s'ha allargat fins aquest dilluns. ahir l'alcalde de Cunit , Jaume Casañas, va tranquil·litzar la població i va anunciar que estan treballant per proporcionar un altre camió cisterna a la població i poder gestionar les bonificacions durant el temps on el servei no es pot donar amb normalitat.

L'alcalde convida tots els veïns a acostar-se al consistori municipal per buscar informació.