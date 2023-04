Un partit de la Ryder Cup. Foto: Ryder Cup

Empresaris de la demarcació de Girona han criticat la decisió de la Generalitat de no apostar per la candidatura Costa Brava-Barcelona per ser l'escenari de la Ryder Cup, la competició biennal de golf que enfronta els equips d'Europa i els Estats Units, per al 2031.

I és que malgrat que el govern de Catalunya havia treballat al projecte (que tenia el consens amb altres agents, com Barcelona Turisme, la Diputació de Girona i federacions i clubs de golf tant de Catalunya com d'Espanya), finalment el Govern la hauria descartat.

Davant d'aquesta negativa, Madrid podria perfilar una candidatura per ser l'escenari de la competició, que té pràcticament un segle d'història (va néixer el 1927).

Miquel Gotanegra, vicepresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i president de la Comissió de Turisme de Foment del Treball, ha lamentat en declaracions al Diari de Girona que l'executiu català hagi rebutjat finalment un projecte en què havia treballat .

Al seu parer, demostra "una falta de serietat i descoordinació dins del Govern amb un projecte tan important per al territori" i diu que es tracta "d'un dels tornejos més prestigiosos del món i el tercer esdeveniment esportiu amb més repercussió a tot el món després dels Jocs Olímpics i el mundial de futbol".