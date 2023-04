Foto: Endesa

Un helicòpter ha sobrevolat els municipis de Torroja del Priorat o de Porrera amb un pal de fusta penjant. Aquest episodi l'ha impulsat e-Distribución, la filial de xarxes d’Endesa, ja que està substituint un total de 45 suports de fusta d’una línia de mitjana tensió que creua la comarca del Priorat i que passa per una zona boscosa de difícil accés, fet que ha fet necessària la intervenció de mitjans aeris per dur a terme l’actuació.

Aquestes tasques, formen part dels treballs de manteniment i millora que la Companyia realitza de manera periòdica per garantir el bon estat de les seves instal·lacions i infraestructura i assegurar així, un bon servei elèctric a tots els clients. La intervenció sobre aquesta línia en concret, que té una extensió total de 72 quilòmetres, es va iniciar el passat mes de febrer i està previst finalitzi a finals del mes de maig. Ha suposat la retirada d’un total de 45 suports de fusta i la seva substitució per uns de nous, tots ells revestits amb un sistema d’aïllament de tipus polimèric, que estan fabricats a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona i que aporten significatius avantatges respecte dels anteriors. En concret tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps.

En la realització d’aquests treballs, que requereixen la desconnexió de la línia per poder ser realitzats amb seguretat i garanties, s’ha intentat minimitzar al màxim la interrupció del servei als clients instal·lant grups electrògens a les poblacions afectades mentre els treballs estaven en marxa.

Aquesta actuació reforça la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric de la línia i beneficia el servei dels municipis de Bellmunt del Priorat, la Bisbal de Falset, Cabacés, Falset, la Figuera, Gratallops, el Lloar, el Molar, la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, la Vilella Alta i la Vilella Baixa (al Priorat) i Garcia (a la Ribera d’Ebre). Es tracta d’un projecte que forma part dels plans de mateniment i renovació tecnològica de la Companyia a la demarcació de Tarragona amb els quals Endesa treballa per seguir oferint un servei de qualitat a tots els seus clients.

Recordar que el passat mes de setembre, Endesa va presentar el seu Pla d’inversions 2023-2025, que contemplava, per a la demarcació de Tarragona una inversió de 156 milions d’euros