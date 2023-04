La consellera, durant la intervenció. Foto: Europa Press

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà , ha apuntat aquest dijous 20 d'abril que "el 92% de municipis catalans rebrà algun tipus d'ajut" a través dels fons europeus Next Generation .

Ho ha dit durant la sessió de control en resposta a una interpel·lació sobre les necessitats de municipis petits i micropobles presentada per Junts per Catalunya , i ha afegit que amb aquest percentatge “no n'hi ha prou” i que hi continuaran treballant.

Vilagrà ha subratllat que els municipis rurals i micropobles tenen per davant "molts reptes importants que hem d'encarar per revertir la situació que viuen" en aspectes com ara la bretxa digital, la despoblació o la manca d'infraestructures.

En aquest sentit, ha recordat que el Govern ha obert "noves línies dʻajuda" en relació a la millora dʻequipaments i instal·lacions esportives per a tots els municipis, i ha assegurat que tenen planificat desplegar, en les seves paraules, més de 3.000 quilòmetres de fibra òptica per arribar a tota la població.

Preguntada per l'Estatut dels municipis rurals, la consellera ha detallat que la redacció del text ja està a punt i que les conselleries implicades estan fent la revisió.