L'acte de presentació del cupó. Foto: ONCE

La Cambra de Comerç de Reus va ser l’escenari de l'acte de presentació del cupó que l’ONCE dedicarà, el dia 25 d’abril, al 50è aniversari de la Llotja de Reus. Patricio Cárceles, director general adjunt de Joc de la Direcció General de l’ONCE i Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, van lliurar a Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus, una imatge emmarcada del cupó en un acte en el qual també va participar Fran Sánchez, director d’ONCE a Reus.

La Llotja de Reus, que gestiona la Cambra de Comerç de Reus, és la institució més antiga de Reus, ja que el seu origen es remunta al 1309 quan el rei Jaume II "El Just" va concedir a la ciutat el privilegi de fer el Mercat dels Dilluns. “És una satisfacció que La Llotja sigui protagonista del nostre cupó. Estem al costat del teixit productiu i de les persones de casa nostra i volem contribuir a fer una societat més pròspera, justa i inclusiva”, va dir Botí.

L'any passat, la Llotja es va convertir en la primera de Catalunya i la quarta de l'Estat en merèixer el reconeixement com a Llotja de referència per la cotització específica de quatre productes, l'avellana, l'ametlla, la garrofa i els ous, que il·lustren una part del cupó. Un fet que, en paraules de Just, constitueix “una demostració de la vigència de la institució més antiga de la ciutat, amb un ampli impacte sobre el seu territori d’influència. Per això és tan important que l’ONCE hagi tingut l’atenció de dedicar un cupó a la Llotja, perquè corrobora la importància de la institució i la seva trajectòria”.