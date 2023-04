Reus / Wikipedia Commons

Els veïns del centre i la perifèria de Reus clamen al cel pel soroll que han d'aguantar a les nits a causa de l'oci nocturn. Moltes de les persones que se'n van de festa, acaben armant enrenou en sortir del recinte. El comportament incívic provoca que moltes persones acabin despertant els veïns, que es queixen que l'Ajuntament no fa res per resoldre el conflicte.

De fet, segons diversos veïns que han parlat per a Diari de Tarragona, expliquen que l'organisme municipal "no posa mesures de cap mena, ni vigila si determinats locals compleixen els horaris de tancament, hi ha hagut veïns que han hagut de marxar a dormir a una altra banda pel soroll".

El soroll nocturn també es relaciona amb el que produeixen els cotxes, cosa que es podria controlar amb la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que encara no està implantada a la ciutat.

La molèstia no es causa tan sols al centre de Reus, sinó que a la perifèria també es fa notar. A llocs com el Passeig Mata i altres més allunyats del Tomb de Ravals també hi ha oci nocturn que desemboca en soroll i molèstia per als veïns.