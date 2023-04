Pont Nou Lleida / Google Maps

Aquestes tasques de pavimentació se centraran, dilluns, en reparar l'asfalt de la carretera LL-11 situat entre la rotonda de Victoriano Muñoz i l'accés a l'avinguda de les Garrigues. Unes tasques que només afectaran en sentit al centre de la ciutat. Dimarts 25 d'abril, aquests treballs passaran a centrar-se en el Pont Nou per fer-ho més atractiu. En aquest cas, afectarà els tres carrils de la circulació.



Segons les previsions estimades, aquestes obra de millora del pont, podrien allargar-se fins a mitjans o finals de setmana i podrien afectar el trànsit provocant restriccions importants per accedir i sortir de la ciutat. Tasques que es contemplen com necessàries per a millorar el mal estat dels carrers i millorar, així, la seguretat viària.



Com que s'esperen importants restriccions de trànsit, La Paeria recomana utilitzar altres vies per entrar, sortir o moure's per la capital lleidatana. Tot i que, segons el consistori, continuarà obert un carril de circulació.



Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Lleida, les obres, adjudicades a l'empresa Sorigué, tenen un cost de 150.000 € pel manteniment, la conservació i millora de paviment de l'asfalt.