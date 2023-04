Foto: EuropaPress

Alguns ajuntaments governats per partits independentistes estan sent investigats per presumptament arreglar contractes amb Iniciatives Events, l'entitat que s'amaga darrere dels actes del Tsunami Democràtic . Els ajuntaments en qüestió són els d' Igualada i Calella , i les investigacions apunten que, presumptament, les empreses van presentar pressupostos acordats prèviament per assegurar-se així l'adjudicació del contracte.

El modus operandi implicava que l'empresa Arcoiris Lighting Systems presentava una oferta de preus excepcionalment baixa per "minimitzar el risc d'exclusió d'Iniciatives Events per baixa temerària". Ara, el Tribunal Català de Defensa de la Competència està investigant les contractacions que van fer el Govern i els dos ajuntaments en qüestió, governats per majoria absoluta per ERC i JxCAT.

Segons el Tribunal, hi havia un pacte previ entre l'empresa esmentada i els ajuntaments de Calella i Igualada per presentar ofertes que, pràcticament, asseguressin la concessió. És per això que l'organisme autonòmic ha imposat una multa de 360.000 euros a Iniciatives i una altra de més de 56.000 euros a Arcoiris.

DOS AJUNTAMENTS INVESTIGATS

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha acusat l'empresa de falsificar contractes per a l'organització de la festa major de la Minerva, que és organitzada per l' Ajuntament de Calella durant els anys 2018 i 2021. També s'ha descobert que van falsificar el "servei de so, il·luminació, muntatge d'estructures i producció d'activitats per a la festa major d' Igualada el 2020".

Iniciatives Events i Arcoiris Lighting Systems han estat sota sospita de pràctiques irregulars durant el passat, ja que les van multar per les mateixes pràctiques. És per això que el Tribunal Català de Defensa de la Competència ha ordenat que es prohibeixi a les empreses infractores contactar amb el Departament de Presidència i les entitats dependents durant 24 mesos en relació amb les licitacions afectades per la conducta infractora. Iniciatives Events va rebre més de 25.000 euros per la seva participació a la festa de Calella, mentre que la festa d'Igualada va ser adjudicada per més de 65.000 euros cada any.

Tot i això, el Govern ha atorgat recentment dos contractes milionaris a la companyia Iniciatives Events, tot i que el setembre de l'any passat va ser multada per pràctiques corruptes. Segons afirma El Confidencial , el primer contracte puja a 1,2 milions d'euros i es tracta de l'organització de tots els actes oficials del president Pere Aragonès durant els dos propers anys, mentre que el segon és de 435.000 euros per als esdeveniments programats de la Diada de 2023 el proper 11 de setembre.

Iniciatives és la companyia de capçalera d´ERC i ha organitzat la immensa majoria d´actes polítics de la Generalitat, ERC, JxCAT, l´Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural i Tsunami Democràtic. Tot i que la societat és propietat de Toni Fusté i Roc Aguilera, tots dos detinguts l'octubre del 2020, segueix tenint una forta presència a la política catalana.