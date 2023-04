Daniel i Ana Parra @ep



Daniel i Ana Parra , dos germans nascuts a Granollers que es van fer famosos el 2017 en declarar en un programa de televisió espanyol que eren germans, que estaven enamorats i que pensaven formar una família, han fet progressar la seva relació. Ara tenen dos fills en comú i es volen casar.

La història d'amor entre tots dos va començar quan ella tenia 20 anys i va descobrir que el seu pare -amb qui no tenia relació perquè l'havia abandonat sent una criatura- havia tingut un fill amb una altra relació. Després de rebre la notícia, Ana va buscar el seu germà per xarxes socials, i el va localitzar a través de Facebook. Van tenir diverses converses i es van fer amics. A poc a poc, l'amistat es va convertir en atracció, per la qual cosa van decidir fer-se nuvis.

Al principi van decidir amagar la relació a la família, però aviat el seu amor va sortir a la llum i van donar a conèixer la seva història a la televisió. Daniel va explicar a la cadena mexicana “Univision” que “una nit, vam sortir de festa i la vaig besar al mig de la discoteca. Ana es va quedar en xoc, però vam confessar els nostres sentiments i vam decidir tirar endavant”.

Ara, tots dos estan explorant opcions legals per casar-se. El Codi Civil espanyol no permet el matrimoni entre parents directes, ni tampoc tenir fills. Per això, Daniel no és oficialment el pare dels nens, sinó el seu oncle-.