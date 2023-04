Cartell de Vilassar de Mar / @EP

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Mataró (Barcelona) ha citat a declarar el desembre com a investigada l'exregidor de Joventut de Vilassar de Mar (Barcelona) Montse Gual per la gimcana per a joves d'entre 12 i 30 anys amb contingut relacionat amb la sexualitat en alguna de les proves.

Així, el jutjat ha admès a tràmit la querella presentada per Advocats Cristians en representació de la mare d'un dels participants a la prova, segons la interlocutòria de diligències prèvies.

A Gual se li atribueix la presumpta autoria de delictes d'exhibicionisme i de revelació i descobriment de secrets en suport electrònic de menors d'edat, i la regidora va renunciar voluntàriament a càrrec seu per la "controvèrsia generada", si bé va subratllar que desconeixia les activitats concretes .

El jutjat ha citat a declarar com a testimonis l'alcalde de la localitat, Damià del Clot, i el tècnic de Joventut Esteve Torrent.

GINCANA

La gimcana, celebrada el juliol de 2022, incloïa col·locar un preservatiu amb la boca en un plàtan o un pal, untar-lo amb mel i nata i llepar-lo; escenificar postures del Kamasutra, i simular postures sexuals, entre d'altres.

A més, els menors entre 12 i 14 anys van ser fotografiats durant l'activitat, i les imatges es van distribuir als mitjans de comunicació sense pixelar.

La presidenta d'Advocats Cristians, Polònia Castellanos, ha criticat en un comunicat aquest dimecres l'"intent d'hipersexualització, de corrupció" dels menors.