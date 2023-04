El futur aspecte de la base. Foto: Renfe

Renfe invertirà 16,6 milions d'euros en la construcció de noves instal·lacions de manteniment i reparació de trens a Ripoll.

L'empresa preveu que la base entri en funcionament durant el segon trimestre del 2024 perquè pugui prestar el servei de manteniment als trens que circulen per la línia R3 de Rodalies, informa aquest dimecres en un comunicat.

L'objectiu del projecte, que forma part del , és que a les instal·lacions es puguin fer reparacions i revisions de curt abast als trens sense que hagin de tornar a la base principal, "reduint així les incidències del servei a Rodalies de Catalunya i el temps d'entrada i eixida dels vehicles al taller”.

El projecte també preveu modificar i instal·lar un nou enclavament electrònic a l'estació per integrar i automatitzar els accessos a la base futura i les seves vies operatives.

PLA TRANSFORMEM RODALIES



D'altra banda, el Pla Transformem Rodalies de Renfe preveu duplicar la via per on circula la línia R3 en tres trams per incrementar-ne la capacitat.

Els trams a desdoblar són Centelles-Vic, la Garriga-Centelles i Montcada Bifurcació-Parets del Vallès, mentre que el tram Parets del Vallès-La Garriga ja està executat.