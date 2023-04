Ajuntament de Moià - GOOGLE MAPS

La Junta Electoral ha impugnat la llista de Capgirem Moià (Barcelona) per no ser paritària i tenir més dones del permès per la Llei Orgànica de Règim Electoral (Loreg), que estableix que els candidats d'un o altre sexe no podran estar representats a menys del 40%.

En un comunicat a Twitter, la candidatura ha qualificat d'absurda aquesta decisió: "No té cap mena de conseqüència negativa que una llista tingui més del 60% de dones, i menys per ser impugnada" .

També han afirmat que Vox té a Moià tantes dones a les seves llistes com homes té Capgirem: "Així que entenem que ells tampoc són vàlids", han recriminat.