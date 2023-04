Una parella d'agents. Foto: Aj. de Vilanova i la Geltrú

El mes passat es va recuperar el servei d'agents per la convivència i el civisme de Vilanova i la Geltrú, una iniciativa que va néixer el 2017 amb la voluntat de treballar en la convivència i el civisme de la ciutadania, i que havia vist com la pandèmia obligava a repensar les seves funcions.

El servei està vinculat al Pla de Convivència i l'ordenança de civisme del govern municipal, i ha de servir per informar, prevenir i sensibilitzar la ciutadania amb l'objectiu de promoure les conductes cíviques en l'ús de l'espai públic (ús de contenidors, tinença d'animals, circulació,...), donant a conèixer la normativa municipal en matèria de civisme i convivència.

Des dels inicis, els agents van detectar que calia treballar especialment els temes d'oci nocturn i sorolls i els conflictes de convivència en espais públics.

Amb l'arribada de la pandèmia i el confinament, les accions i projectes del Pla de convivència es van centrar en la creació d'una taula transversal per posar en comú les situacions de conflicte veïnals o comunitaris ja existents i/o agreujades per la pandèmia, i també les noves situacions. Aquest fet va paralitzar temporalment el sistema de treball i intervenció plantejat des de l'inici del servei d'agents per la convivència i el civisme, que va continuar actiu donant suport a situacions de necessitat durant la pandèmia, oferint servei de carrer i d'acompanyament en l'àmbit social.