Els fets ocorreguts la matinada passada al Prat no són un succés aïllat, atès que aquesta mateixa setmana una setanta de persones van llançar pedres i objectes contundents des del pont a prop de la fàbrica Damm a la B-22, una de les artèries principals per on transiten milers de vehicles i hi va haver dos ferits i cap detingut.