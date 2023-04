Destaca l'estació de Lleida-Torre Ribera (Segrià), que ha registrat la màxima més alta en un mes d'abril en els més de 50 anys de dades amb una temperatura de 32,6 graus. | Gerd Altmann

Un total de 23 de les 148 estacions meteorològiques de Catalunya amb més de 20 anys de dades han "igualat o superat la temperatura més gran en un mes d'abril" entre el dimarts 25 i el dissabte 29 d'abril.

Destaca l'estació de Lleida-Torre Ribera (Segrià), que ha registrat la màxima més alta en un mes d'abril en els més de 50 anys de dades amb una temperatura de 32,6 graus , informa el Servei Meteorològic de Catalunya en un comunicat aquest diumenge.

Destaca l'estació de Lleida-Torre Ribera (Segrià), que ha registrat la màxima més alta en un mes d'abril en els més de 50 anys de dades amb una temperatura de 32,6 graus. | @EP

A Catalunya, darrera setmana d'abril ha estat "marcada per un episodi de temperatura extraordinàriament alta per a l'època a la península Ibèrica", amb màximes de més de 30 graus a punts de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i de Ponent ( Lleida).

La temperatura nocturna "també ha estat força alta per a l'època", amb algunes mínimes per sobre dels 15 graus en sectors del litoral i prelitoral, així com en alguns sectors de l'interior.

Es tracta d'un "episodi de temperatura excepcionalment alta" a l'abril, encara que en les darreres dècades s'han registrat dies a l'abril igual o més càlids, concretament entre el 28 i el 30 d'abril del 2005 i del 7 al 10 d'abril del 2011 .