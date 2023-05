Foto: @EP

El 2022 s'aprecien importants avanços que consoliden a Catalunya com una de les comunitats més capdavanteres d'Espanya i de la Unió Europea en el seu procés de digitalització, segons l'Informe la Societat Digital a Espanya 2023.

L'estudi de Fundación Telefónica revela que el 97,4% dels habitatges catalans disposa d'accés a internet, 0,5 punts més que el 2021 i 1,3 punts per sobre de la mitjana nacional. El 100% dels habitatges amb connexió a internet hi accedeix mitjançant banda ampla i el 86,3% compten amb connexions de banda ampla fixa, 3,3 punts més que la mitjana del país. Aquesta dada es pot comparar també a nivell europeu mitjançant els indicadors recollits en el DESI (Digital Economy and Society Index). Catalunya es troba 8,5 punts per sobre de la mitjana de la UE en aquest indicador (77,8%).

Segons l'informe, la freqüència d'ús d'internet és també un indicador destacat a l'hora d'avaluar el grau de digitalització de la societat. El 2022, el 96,8% de la població catalana ha accedit alguna vegada a internet. Catalunya supera en 1,3 punts la mitjana espanyola d'usuaris d'internet. El percentatge d'usuaris en els últims tres mesos creix 0,2 punts, fins al 95,7%. Entre aquests últims usuaris, el 97,9% ha utilitzat internet de manera regular (almenys una vegada a la setmana) i el 92% ho ha utilitzat diàriament. Aquells que ho utilitzen diverses vegades al dia són el 89,9%, 1,3 punts més que el 2021.

Entre els menors d'entre 10 i 15 anys, l'ús d'internet ha caigut el 2022, derivat d'una menor necessitat de connectar-se en línia a les classes després d'una tornada generalitzada a les aules. El 96,4% dels menors va accedir a internet en els últims tres mesos, 2,8 punts menys que el 2021.



Per part seva, la població major de 75 anys s'ha sumat de manera notable a la digitalització. Per primera vegada, més de la meitat (50,4%) de la població en aquest segment d'edat ha utilitzat internet alguna vegada, amb un increment respecte a 2021 de 12,3 punts. Els que ho han utilitzat en els últims tres mesos són el 41,8% (+5,1 p.p.) i el 39% ho utilitza almenys una vegada a la setmana (+6,7 p.p.).

En relació amb els principals serveis d'internet, l'estudi indica que el 2022 ha crescut el percentatge d'usuaris en bona part d'aquests, especialment en els relacionats amb les comunicacions. El percentatge de persones de Catalunya d'entre 16 i 74 anys que envien i reben correus electrònics és del 85,4%, 0,6 punts més que el 2021. També augmenta el percentatge de catalans que realitza videotrucades a través d'internet, que passa del 79% el 2021 al 80,5% el 2022.

Respecte a les activitats vinculades a l'accés a la informació, es mantenen percentatges d'usuaris similars als de l'any anterior. El 77,2% utilitza internet per a buscar informació sobre béns i serveis, 0,1 punts més en 2022, i el 78,1% llegeix notícies, diaris o revistes en línia, 0,5 punts menys.

Per part seva, la banca per internet és un altre dels serveis que augmenta el percentatge d'usuaris el 2022 (el 74,4% del total, 3,2 punts més), igual que concertar cites mèdiques a través d'una pàgina web o aplicació mòbil (el 53,8%, 2,1 punts més).

L'informe assenyala que el comerç electrònic manté una destacada presència a Catalunya. El 77,5% de la població catalana ha comprat alguna vegada a través d'internet, 2,3 punts més que en 2021 i 4,7 punts per sobre de la mitjana del país. En els últims tres mesos, el percentatge de compradors en línia representa el 57,1% del total de les persones d'entre 16 i 74 anys. Si s'analitzen els productes adquirits per aquesta última categoria de compradors, el 65,1% compra sabates, roba o accessoris, 0,8 punts més que en 2021.

Una altra categoria destacada és el menjar per emportar, adquirit pel 40,7% dels compradors en línia en els últims tres mesos. Els ordinadors, tauletes i telèfons mòbils és la categoria que augmenta més el percentatge de compradors, perquè passa del 27,6% el 2021 al 33% el 2022. Pel que fa als productes digitals, el 46,5% dels compradors va adquirir entrades per a esdeveniments culturals (+14,7 p.p.), el 23,7% es va subscriure a serveis de música en streaming (+0,9 p.p.) i el 31,7% a serveis de pel·lícules i sèries en streaming (-4 p.p.).

Pel que fa a la utilització de dispositius connectats, s'assenyala que és cada vegada més habitual. A Catalunya, el 43,3% de la ciutadania disposa d'algun dispositiu d'aquestes característiques, i els més habituals són els assistents virtuals o altaveus intel·ligents (25,7%).

L'estudi analitza també l'abast del teletreball; la gradual tornada a la normalitat durant 2022 ha fet que el percentatge de persones ocupades que han teletreballat passi del 23,4% en 2021 al 21,8% el 2022. No obstant això, Catalunya continua molt per damunt de la mitjana espanyola de teletreballadors (el 14% de les persones ocupades).

LA FORTALESA DE LES INFRAESTRUCTURES ESPANYOLES

En aquest context, Espanya avança a bon ritme en el seu procés de transformació digital i és líder indiscutible en termes de connectivitat. L'Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI) que elabora anualment la Comissió Europea situava al nostre país el 2022 en el lloc número set dins de la llista dels estats membres, dos llocs més amunt que el 2021. Només és superada en aquest àmbit per Finlàndia, Dinamarca, Països Baixos, Suècia, Irlanda i Malta.

Espanya és un país que disposa d'una dotació d'infraestructures molt avançada, tant en relació amb els països europeus, com en el marc de l'OCDE, gràcies a la seva primerenca aposta per la fibra òptica en la dècada passada i al ràpid desplegament de l'estàndard de telefonia mòbil 5G que està duent a terme en aquests últims anys.

En el nostre entorn europeu s'ha produït un notable avanç de la fibra, amb una cobertura del 70,2% en el conjunt de la UE. Espanya se situa en quarta posició amb una cobertura del 93,8%, superada únicament per Malta, Luxemburg i Dinamarca. Les fortes inversions en 5G al nostre país es fan patents en el rellevant augment de la cobertura experimentada el 2022. A la Unió Europea, aquesta ha passat del 13,9% de les llars el 2021 al 65,8% el 2022. A Espanya, Telefónica va tancar l'any 2022 amb un total de 1.719 municipis amb 5G, la qual cosa suposa una cobertura superior al 83% de la població.

LA SOBIRANIA DIGITAL D'EUROPA, CLAU PER A CONVERTIR-SE EN SUPERPOTÈNCIA TECNOLÒGICA

Europa es va perdre la primera onada tecnològica, però ha d'aprofitar la següent i, al seu torn, desenvolupar les seves pròpies capacitats digitals. La UE té l'oportunitat de convertir-se en una superpotència tecnològica per si mateixa, definir la seva autonomia estratègica en un món nou i, a més, exercir el seu poder regulador per a configurar l'entorn internacional sobre qüestions digitals.

2022 ha estat un any intens en l'activitat reguladora de l'ecosistema digital europeu. L'any passat es van aprovar dues normes fonamentals que persegueixen un desenvolupament més ètic dels serveis digitals i que garanteixen la competència en el mercat digital i la protecció dels drets dels consumidors comunitaris: la Digital Markets Act (DMA) i la Digital Services Act (DSA), que començaran a aplicar-se en 2023 i 2024, respectivament.

Avui, les condicions del mercat d'Internet han canviat a tot el món i el poder de negociació de les plataformes i els grans proveïdors de continguts s'ha ampliat en els últims anys. El debat sobre la contribució justa a la sostenibilitat de la xarxa no és un debat dels operadors de la UE contra les grans plataformes de continguts estatunidencs, sinó un debat global que va començar a Àsia i es va estendre als EUA i Europa per a sostenir la inversió i el desplegament de la xarxa.

Mentre que els ingressos de les telecomunicacions disminueixen, el trànsit d'internet creix un 35% anualment i més del 50% en el cas de les dades mòbils. Només sis grans plataformes digitals generen més de la meitat del trànsit total d'Internet, que s'incrementa incessantment. El sector de les telecomunicacions s'enfronta a reptes cada vegada majors per a mantenir el ritme d'inversió i la sostenibilitat de l'ecosistema digital de la UE, que depèn d'aquest.

És per això, que urgeix desenvolupar una proposta reguladora davant els canvis que ha portat l'acceleració de la digitalització, tant a nivell europeu com espanyol. Es tracta de crear un nou marc legal adequat i adaptat als nous desenvolupaments i infraestructures. En aquests nous temps es necessiten noves regles de joc.