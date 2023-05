Temple de Sant Sebastià a Prats de Lluçanès / Generalitat

Aquest dimecres s'ha constituït la nova comarca de Catalunya, el Lluçanès, la número 43 de la comunitat catalana. Integrarà els municipis d´Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d´Albars i Sobremunt.

El 21 de març passat, el Govern va aprovar el Projecte de llei per crear aquesta nova comarca. D'aquesta manera, es respon a una reivindicació històrica d'aquest territori després d'un llarg procés iniciat el 2010.

LA COMARCA DEL LLUÇANÈS

El Lluçanès es defineix com a espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris de les comarques del Bages, Berguedà i Osona. La capital de la nova comarca serà el Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu oficial dels òrgans de govern.

ÈPOCA DE TRANSICIÓ

El Consell Comarcal haurà de constituir-se després de la celebració de les eleccions municipals de 2027. Fins aleshores, els municipis implicats que ho acordin de forma voluntària hauran de crear, abans del 31 de desembre de 2023, la Mancomunitat de municipis de la Comarca del Lluçanès.

En aquest període de transició, els serveis a la ciutadania estaran garantits mitjançant el consell comarcal d'origen.

RECURSOS ECONÒMICS

Les futures lleis de pressupostos corresponents als exercicis del 2024 al 2027 incorporaran una previsió relativa a l'assignació a la Mancomunitat de municipis de la comarca del Lluçanès per garantir que disposi dels recursos necessaris.

SANT FELIU SASSERRA

El municipi de Sant Feliu Sasserra , on el procés participatiu sobre la creació de la comarca del Lluçanès va obtenir un resultat negatiu, pot adoptar un acord plenari en què manifesti la seva voluntat de reintegrar-se a la comarca a què estava adscrit anteriorment. Haurà d'acordar-ho i comunicar-ho al departament abans del 31 de març de 2026.