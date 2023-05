Barcelona Sants / @EP

El secretari general d'Infraestructures del Govern, Xavier Flores, ha reiterat que la principal hipòtesi de la investigació sobre l'incendi de dilluns a la nit en un quadre de senyals de la R2 a Gavà (Barcelona) és la caiguda d'un llamp.

Ho va dir aquest dimecres en declaracions als periodistes amb la directora de Rodalies, Mayte Castillo, i el subdirector d'Operacions Nord-est d'Adif, Alfonso Ruiz, després de la reunió entre Govern, Adif i Renfe a la seu de la Conselleria de Territori per abordar les incidències a Rodalies després de l'incident.

Flores ha assegurat que la incidència va ser "impossible de predir, i per això no és un tema de falta d'inversió", i ha descartat el sabotatge com una de les causes de l'avaria.



SERVEI COMPLEMENTARI

Castillo ha apuntat que Renfe incorporarà aquest dijous a les 6.00 hores un servei complementari per carretera de busos entre Castelldefels (Barcelona) i Barcelona, i un entre Gavà (Barcelona) i Barcelona a partir de les 17.00 hores.

Ha assenyalat que treballen per introduir un quart tren al servei de la R2 els propers dies i per tenir disponibles els horaris definitius dissabte "amb els increments de temps dels viatges perquè els usuaris sàpiguen el temps real que trigaran".

Segons ella, aquest dimarts es van transportar "tots els usuaris que van decidir utilitzar Rodalies i no es va deixar ningú que era a les estacions" afectades.

PETICIÓ A LA GENERALITAT

En un comunicat, Renfe ha assegurat que aquest dimarts al matí ja va sol·licitar a la Generalitat un reforç al servei Exprés.cat entre Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i Barcelona que "finalment, van anunciar ahir a la tarda".

També ha explicat que Inspectors de l' Agència Catalana de Consum han sol·licitat informació sobre les mesures adoptades per Renfe després de l'incident i ha afirmat que la col·laboració de l'empresa "sempre és la màxima amb el titular del servei (que és la Generalitat), a malgrat l'ofensiva contínua a les necessitats plantejades pels "Inspectors" del Govern.