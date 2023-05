Sant Miquel del Fai / Diba

L’experiència de la visita a Sant Miquel del Fai, a l’espai natural dels cingles de Bertí, és valorada de forma molt positiva pels visitants que hi han accedit, segons l’enquesta que han pogut respondre un cop finalitzada la visita al recinte. Els visitants valoren les facilitats per accedir-hi, especialment en la reserva d’entrada, com també pel recorregut per l’antic monestir i l’espai natural que l’envolta.

D’acord amb aquesta enquesta, contestada per un total de 192 persones els dies 22, 29 i 30 d’abril i 1 de maig, en que ha pogut obrir amb normalitat les seves portes, el 82% dels visitants ha arribat fins al recinte en cotxe i un 9% ho ha fet a peu per l’itinerari de Riells del Fai. La resta ho ha fet en bicicleta o a peu per un altre camí.

Pel que fa a la reserva, el 74% expressa haver-la pogut fer amb molta facilitat, mentre que només un 1% diu que ha estat molt difícil. En quant al recorregut que s’ofereix, el 56% dels enquestats hi posen una nota màxima, un 32% hi posa una nota un punt inferior i un 8% dos punts per sota. Només un 1% hi posa la mínima puntuació.

Entre les valoracions més satisfactòries hi ha l’atenció dels informadors, que un 77% hi dona la màxima puntuació, l’exposició que s’hi pot veure, valorada al màxim per un 65%, i la senyalització del recinte, que obté la màxima puntuació per part del 73% dels que han respost l’enquesta.

Sobre els aspectes de la visita que més els ha agradat, el 20% diu les vistes, el 18% la cascada, el 15% l’entorn natural, un 10% la tranquil·litat i seguretat de la visita, i un 8 % l’església troglodítica de Sant Miquel. La resta d’opinions valora la rehabilitació del conjunt, amb un 6%, així com la netedat de l’espai i la poca massificació, amb un 5% i 4% respectivament.

El conjunt de Sant Miquel del Fai va obrir les seves portes als visitants el dissabte 22 d’abril, però va haver de tancar diumenge 23 per la situació d’alt risc d’incendi forestal a la zona, Aquest darrer cap de setmana, 29 i 30 d’abril i 1 de maig, ha estat el primer en que ha pogut obrir amb normalitat tots els dies, assolint la seva màxima capacitat que és de 600 persones al dia repartides en tres franges horàries de 200 persones.

La Diputació de Barcelona es propietària del conjunt de l’espai natural de Sant Miquel del Fai des del 2017, any en què el va adquirir amb la voluntat d’adaptar-lo. Ha estat tancat al públic des d’aleshores, per poder-hi fer les obres de condicionament necessàries.

Sant Miquel del Fai forma part de la xarxa Natura 2000 amb un interès natural, paisatgístic i territorial molt alt a causa dels seus valors i a l’espai on es troba, També inclou un patrimoni arquitectònic molt important, documentat des del segle XI, com és la Casa Prioral, l’església troglodítica de Sant Miquel o l’ermita de Sant Martí, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya.