21 detinguts i més de 3,6 milions d'euros incautats a l'operació. | @EP

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal assentada a les províncies de Melilla, Barcelona i Granada que transportava cocaïna des dels Països Baixos fins al Marroc, una intervenció emmarcada en l'anomenada 'operació Bergantes', que s'ha saldat amb 21 detinguts i en què s'han intervingut gairebé 59 quilos de cocaïna i 186 quilos d'haixix, així com efectes valorats en més de 3,6 milions d'euros.

La investigació es va iniciar quan els agents van detectar un vehicle sospitós de transportar i introduir droga a Melilla a través del port i, en intervenir el cotxe, van descobrir en un doble fons del maleter 15 quilograms de cocaïna de gran puresa.

L'entramat criminal estava liderat per dos germans, un assentat al Marroc i l'altre a Granada, el qual es trobava fugit de les autoritats judicials marroquines per liderar una organització de tràfic de drogues. Junts havien organitzat i desplegat un procés d'obtenció i transport de cocaïna i haixix a través de dues estructures.

La primera consistia a rebre l'haixix procedent del Marroc a través d'embarcacions d'alta velocitat o recreatives. Un cop arribaven a la península, es transportava per carretera en la modalitat 'go fast' fins a la destinació.

La segona estructura començava als Països Baixos i Barcelona, on adquirien la cocaïna i l'enviaven al Marroc a través de Melilla. D'aquesta manera, l'organització criminal s'autofinançava per adquirir la cocaïna amb els beneficis que obtenia del trànsit d'haixix al Marroc.

DESMANTELLAT UN LABORATORI DE COCAÏNA A GÈLIDA



S'han realitzat fins a 14 entrades i registres a habitatges ubicats a Melilla, Granada ia les localitats barcelonines de Martorell, Rubí, Terrasa i Gèlida. En aquesta darrera localitat, la Guàrdia Civil va localitzar un laboratori amb el material necessari per a la recepció, tall, pesatge i envasament de cocaïna, així com diners en metàl·lic i un total de 43,7 quilograms de cocaïna.

L'operació Bergantes ha finalitzat amb la desarticulació de l'organització criminal i la seva estructura econòmica i financera, a través de la qual compraven vehicles i béns immobles que posaven a nom de tercers per eludir l'acció de la justícia. La valoració del que s'ha afanyat puja a 3.635.000 euros, entre els quals s'inclou fins a mig milió d'euros en metàl·lic intervinguts.

Entre tot el material intervingut, hi ha 38 vehicles, el bloqueig de béns i immobles per valor de 653.500 euros i 49 comptes bancaris, nombrós material electrònic i de telefonia mòbil d'última generació, elements i substàncies per a la preparació de la droga, 58, 7 quilos de cocaïna, 186 quilos d'haixix o una pistola tàser, entre altres efectes.

UNITAT ESPECIAL D'INTERVENCIÓ



El germà líder, que residia a Granada, estava envoltat de mesures de seguretat i de persones que feien funcions de guardaespatlles. Per a la detenció i posterior entrada i registre del domicili es va comptar amb la col·laboració de la Unitat Especial d'Intervenció de la Guàrdia Civil (UEI).

Els investigadors, després de la seva detenció, van comprovar que feia servir documentació falsa i que comptava amb una ordre internacional de detenció per part del Marroc.

Les 21 persones detingudes van ser posades a disposició judicial per presumptes delictes contra la salut pública, falsedat documental i pertinença a organització criminal.

La investigació ha estat duta a terme per agents de les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de Melilla i Barcelona i dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Melilla.

Així mateix, han participat en l'operació Bergantes la Unitat Especial d'Intervenció (UEI), Grups de Reserva i Seguretat de Barcelona i València, la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECI) de Barcelona, Unitat Central Especial de Barcelona (UCE), l'Equip LINCE i Equip de Registre de la Secció Fiscal i de Fronteres del Port, ambdues de la Comandància de Melilla, i UOPJ de la Comandància de Granada.