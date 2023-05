La protesta ha tingut la participació de cinc columnes que han sortit des de diferents localitats de la comarca. | @SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet

Centenars de persones s'han concentrat avui al migdia a Cornellà de Llobregat en una manifestació comarcal convocada per SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, una plataforma que reuneix seixanta grups i entitats ciutadanes. L'oposició més rotunda al creixement urbanístic de les poblacions del Baix Llobregat a costa dels espais naturals, forestals i agrícoles ha fet coincidir centenars de persones a la manifestació.

Des de les 10 del matí han començat a sortir cap a Cornellà cinc columnes diferents, des de Gavà, Santa Coloma de Cervelló, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i el barri de Sant Ildefons de Cornellà mateix. A més, durant el trajecte s'han unit a la marxa grups de manifestants de Castelldefels, Begues, Viladecans, Colònia Güell i Sant Boi de Llobregat.

Al final del recorregut, els manifestants s'han concentrat al camí del Rugbi de Cornellà, al peu de la passarel·la de vianants sobre el riu Llobregat, on representants de diferents grups locals en lluita han expressat la preocupació per la situació territorial, social, ambiental i econòmica de la comarca. Han pres la paraula portaveus de SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, No Més Blocs/Un altre L'Hospitalet És Possible, Salvem l'entorn de la Colònia Güell, 6 Eixos de Ciment, de Castelldefels, i la plataforma Ribera-Salines, de Cornellà de Llobregat.

"A tres setmanes de les eleccions municipals", ha dit Sílvia Ruiz en nom de SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, "el crit que ens sorgeix i que volem dirigir a les forces polítiques que hi concorren és: parem l'urbanisme de merda. Defensem la comarca És un urbanisme especulador, insostenible, irresponsable, vestit amb bones paraules i parlant de la necessitat d'habitatge social, doncs si és això, per què no es construeix únicament l'habitatge social que falta, un cop rehabilitats les llars buides i els barris degradats que tenim a la comarca?".

Els manifestants han expressat una decepció forta pel Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) aprovat inicialment per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). "La majoria dels plans urbanístics previstos sobre espais naturals o agraris de la nostra comarca es mantenen vigents", ha dit la representant de SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet. "El PDUM, per tant, contradient tots els seus objectius ambientals, comporta en realitat una pèrdua important d'espais naturals i agraris que són clau per a la conservació de la biodiversitat, per a la lluita contra el canvi climàtic, per a la recàrrega dels aqüífers, per a la sobirania alimentària, per a la salut i, en definitiva, per al benestar de la població".