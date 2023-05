Es reforçarà l?oferta a partir d?aquest dilluns amb busos llançadora entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona Sants. | @EP

Renfe reforçarà a partir d'aquest dilluns amb busos llançadora l'oferta entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona Sants després de la incidència a l'estació de Gavà (Barcelona) dilluns passat 1 de maig.

Es donarà continuïtat fins a Barcelona a les línies R13, R14, R15, R16 i R17 que, per les restriccions de capacitat de tram Castelldefels-el Prat de Llobregat, ha d'acabar el recorregut a Sant Vicenç de Calders, informa aquest diumenge la companyia a un comunicat.

El servei amb busos s'oferirà els dies laborables en direcció Barcelona entre les 6.00 i les 9.00 hores i en direcció Sant Vicenç de Calders entre les 18.00 i les 20.30 hores.

A partir d'aquest dilluns també s'hi afegiran busos llançadora de Gavà (Barcelona) a Barcelona al matí, que se sumaran a l'oferta que Renfe va establir aquest dijous entre Castelldefels (Barcelona) i Barcelona al matí, i entre Barcelona i Gavà i Castelldefels (Barcelona) a la tarda.

Els títols de transport de Rodalies són vàlids per als busos llançadora, per la qual cosa els viatgers no han de pagar de més per utilitzar-los.

Aquest dissabte es van afegir nous horaris de trens a la línia R2 sud i els usuaris poden consultar els horaris amb informació real de temps de pas a través de la pàgina web de Rodalies, la seva app i als canals habituals de comunicació de la companyia.