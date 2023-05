L'AP-7 entre el Papiol i Subirats (Barcelona) registra retencions a causa d'un accident amb turisme implicat. | @EP

L'AP-7 entre el Papiol i Subirats (Barcelona) registra retencions de 17,5 quilòmetres en direcció a Girona a causa d'un accident amb un turisme implicat aquest diumenge a la tarda.

L'accident s'ha produït cap a les 18.00 hores i ha tallat dos carrils de la via, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un tuit recollit per Europa Press.

Inicialment, la incidència ha generat uns 7,5 quilòmetres de retencions, que han pujat a 17,5 per les tasques de neteja de la via que s'estan fent per retirar el vehicle accidentat.