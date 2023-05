Concretament, el contracte de Tarragona s'ha adjudicat per 14,35 milions d'euros i té una durada de tres anys, informa el Govern aquest dilluns en un comunicat.

L'actuació afectarà un total de 196 quilòmetres, 67 quilòmetres d'autovia, i inclou diversos trams de les carreteres A-7N, A-27, T-11, N-240, N-340, N-340A i N- 420A.

El contracte de Girona s'ha adjudicat per 8,76 milions d'euros i té una durada de tres anys amb opció a una pròrroga per dos més, i una altra addicional amb caràcter excepcional de nou mesos. Les obres abastaran 141 quilòmetres, dels quals 20 són d'autovia i contenen diversos trams de les carreteres A-2, N-2, N-2A i N-156, a més d'incorporar un projecte de petites obres per millorar el ferm de la via N-2 entre els quilòmetres 709 i 725.

El model de contractes de serveis per a l'execució d'operacions de conservació i explotació a la Xarxa de Carreteres de l'Estat pretén "oferir un servei integral de mobilitat a l'usuari, millorar l'estat de la carretera i la xarxa i optimitzar els recursos públics".