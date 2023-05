Cartell Campionat Catalunya d'Escacs 2023 / ONCE

El proper cap de setmana 12, 13 i 14 de maig, l’Hotel Gran Europe de Coma-ruga acollirà el XIVè Campionat de Catalunya d’Escacs per a cecs, organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a cecs (FCECS) amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell.

El format de la competició serà de quatre rondes amb un ritme de joc de 90 minuts per jugador, amb un increment de 30 segons per jugada realitzada. El número de participants serà de 20 jugadors amb discapacitat visual: 16 adults i 4 menors d’edat, dels quals 17 venen de Barcelona i 3 de Tarragona.

Els premis de la present edició consten de: trofeus pels 3 primers classificats, trofeu al millor Sub 19, trofeu al millor classificat Sub 18 i l’entrega de 5 places per disputar al Campionat d’Espanya d’aquest mateix any, tenint en compte la classificació final.