Els consellers d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i de Territori, Juli Fernández i Olivares, coincidint amb la preinscripció de la Formació Professional han presentat avui un conveni per millorar la formació i qualificació professional del sector del transport per carretera. Aquest acord ha permès la instal·lació d’un simulador de conducció de vehicles de carretera en cinc centres d’arreu de Catalunya que ofereixen el cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera. La presentació s’ha fet a l’Institut Pere Martell de Tarragona com a centre d’excel·lència del sector del Transport i manteniment de vehicles, on s’ha instal·lat el primer simulador, que els consellers han pogut conèixer sobre el terreny.

Josep Gonzàlez-Cambray ha declarat que “el sector del transport és molt important a Catalunya per la seva activitat i la seva aportació a l’economia. Mou 110.000 llocs de treball”. També ha manifestat que “Catalunya compta amb els ports de Barcelona i de Tarragona i es troba en una situació privilegiada al Sud d'Europa on hi conflueixen les principals rutes de transport de mercaderies”. Finalment, ha posat de relleu la importància de les eines digitals en l’FP, com és el cas d’aquest simulador que permet fer pràctiques simulades: “És per això que avui presentem aquest simulador que estarà present a cinc centres d’arreu de Catalunya, a les quatre capitals, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral”.

El conseller Fernàndez ha destacat que "el transport per carretera forma part d'una cadena de valor molt important en els temps que vivim: per la necessitat de moure'ns, per la necessitat de transportar mercaderies i perquè forma part de la manera com afrontem el repte de l'emergència climàtica". "Poder tenir espais de formació, amb tecnologia, per formar els professionals que participaran d'aquesta cadena de valors és clau", ha afegit.

ACORD PER IMPULSAR L'OFERTA FORMATIVA

L’acord l’han signat els departaments d’Educació, de Territori i d’Empresa i Treball, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT) i la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV). L’acord preveu, entre d’altres actuacions, implementar i impulsar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats del sector, millorar i promoure les qualificacions professionals i atendre les necessitats d’inserció laboral, aportar personal expert per a la millora de la formació i la qualificació professional, i facilitar la formació del professorat.

Per donar resposta doncs a la necessitat de professionals qualificats que té el sector, s’ha implantat el grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera als instituts Pere Martell de Tarragona, La Caparrella de Lleida, Institut de Vic, La Mercè de Barcelona i Montilivi de Girona. S’ha implantat aquest curs a excepció de l’Institut de Vic, que ja l’oferia des del curs 2017-2018. Aquest curs 2022-2023 l’estan estudiant més de 50 alumnes.

El grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, de fins a 2.320 hores distribuïdes en dos cursos, s’ha dissenyat en modalitat dual i garanteix el nivell de coneixements professionals per a la conducció de vehicles de transport per carretera i l’obtenció del certificat d’aptitud professional de viatgers i mercaderies (CAP). En el segon curs, l’alumnat que ha obtingut el CAP i els permisos C o D pot realitzar una formació dual efectiva d’entre 900 i 1.000 hores de formació a les empreses del sector del transport de mercaderies i de viatgers.

L’alumnat que vulgui cursar aquest cicle formatiu s’haurà d’adreçar directament als cinc instituts que ofereixen aquests estudis arreu del territori, atès que es tracta d’un col·lectiu singular, amb uns criteris diferenciats per les seves característiques.

PRÀCTICA DE MANIOBRES DE CONDUCCIÓ

Pel que fa als simuladors, sufragats pel Departament de Territori amb la col·laboració de FECAV i CETCAT, permetran a l’alumnat d’aquest grau mitjà reforçar les habilitats de conducció de tota classe de vehicles en circulació per diferents itineraris virtuals. L’alumnat podrà entrenar maniobres de conducció com ara aparcament, càrrega i descàrrega o girs en tractors, camions rígids, camions articulats amb remolc i sense, camions cisterna, camions forestals i autobusos, de diferents marques. El simulador inclou un ampli nombre de pràctiques preprogramades i permet crear nous exercicis amb recorreguts propis, dissenyats pel professorat. Les associacions FECAV i CETCAT també podran fer ús d’aquests simuladors per a tasques de formació.

A banda de l’FP en l’àmbit educatiu, l’acord també contempla, a través del SOC, donar resposta a les necessitats del teixit productiu impulsant l’obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals relacionades amb el sector del transport per carretera, les especialitats vinculades a la preparació per a l’obtenció dels carnets oficials de conductors de vehicles per al transport de mercaderies i viatgers per carretera i, els centres acreditats i inscrits pel Departament d’Empresa i Treball.