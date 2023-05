El Festival Espurnes de Llagostera (Girona) suspèn la sisena edició - @FESTESPURNES

El Festival Espurnes de Llagostera (Girona) ha suspès la celebració de la sisena edició, prevista per aquest dissabte 13 de maig, per la pluja dels darrers dies, que ha impossibilitat el muntatge, i davant la previsió meteorològica per al cap de setmana.

Donada la "complexitat del festival resulta impossible trobar un espai alternatiu" cobert o buscar nova data, per la qual cosa la propera edició se celebrarà el maig del 2024, informa l'organització en un comunicat aquest divendres.

El programa de dissabte comptava amb concerts de Mazoni, Sergi Carbonell, el grup Zetak, Jo Jet amb Maria Ribot, Alba Morena, Emma Yuzz, Ceaxe i Xirgo, i completaven el cartell Ginestà i Xavi Sarrià, que sí que van poder actuar divendres passat dins del festival.