Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

Un motorista de 24 anys ha mort després de sortir de la via aquest diumenge de matinada a la B-20, a l'altura de Cornellà de Llobregat (Barcelona), per causes que s'estan investigant.

La víctima, únic ocupant del vehicle i veí de Barcelona, ha estat traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, on posteriorment ha mort, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Amb aquesta víctima, són 56 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres catalanes el 2023, de les quals 16 eren motoristes, segons dades provisionals de l'SCT.