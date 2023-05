Foto: Wikipedia Commons

La despoblació és un dels principals problemes que s'han instal·lat des de fa temps als petits pobles. La tendència de marxar per a la gran ciutat, on els serveis i les oportunitats són més grans, deixen els municipis despoblats ia la vora de l'extinció. Aquest és precisament un dels problemes que s'han instal·lat a Catalunya , ja que hi ha prop de 200 municipis que estan en risc de desaparèixer.



El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha instat el Govern a augmentar la inversió per fomentar la reforestació als pobles petits. Pel que fa al discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, Turull ha afirmat que cal passar de les paraules a l'acció quan es parla de tot Catalunya.

Durant un esdeveniment de Junts a les Borges Blanques (Garrigues), Turull ha alertat sobre el risc de desaparició d'uns 200 municipis a causa de l'envelliment de la població i de l'aïllament. A més, ha criticat la incompetència i el sectarisme del Govern, que a parer seu ha desaprofitat moltes oportunitats.

Jordi Turull ha defensat que totes les persones han de tenir l'oportunitat de dur a terme el seu projecte de vida al lloc on van néixer o volen viure. Segons ell, això implica assegurar l'accés a l'habitatge, l'atenció mèdica, l'educació i la implementació de les polítiques digitals que facilitin el teletreball.

A més, ha destacat que és igualment important brindar serveis de qualitat tant als que viuen a Barcelona com a aquells que resideixen en una masia a qualsevol racó del país.

PETICIÓ AL GOVERN ESPANYOL

En un altre context, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha demanat al govern espanyol perquè "modernitzi" el Canal d'Urgell mitjançant l'assignació de recursos. Alhora, ha criticat la suposada "incompetència" del govern de Pere Aragonès en relació amb la sequera.

Batet va expressar el desig que les eleccions del 28-M serveixin com una reprimenda a ERC per la seva presumpta incompetència i desviació. Tot i això, ha subratllat que en cap cas haurien de ser un premi per al PSC, ja que també serien còmplices d'aquesta incompetència.

A l'esdeveniment també van estar presents l'alcaldessa i candidata de les Borges Blanques , Núria Palau; l'alcaldessa i candidata d' Albi , Anna Feliu; i la diputada al Parlament i candidata d' Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella.

Palau ha destacat el lideratge de les Borges Blanques a la comarca, però ha expressat el seu pesar per l'escassetat de recursos al municipi. Ha ressaltat la necessitat de comptar amb una residència per a gent gran, així com de disposar de més recursos en l'àmbit de la salut, com la possibilitat de fer radiografies al mateix poble.

Així mateix, ha posat èmfasi en la importància de comptar amb un institut ben equipat i modernitzat , així com d'habitatges de qualitat i assequibles. D'altra banda, ha afirmat que el municipi també s'enfronta al problema de l'ocupació conflictiva i la delinqüència.