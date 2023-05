Un dels accessos al túnel Juan Carlos I. Foto: Wikipedia

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha adjudicat, per un import d'uns 830.000, euros el contracte de serveis per redactar el projecte de condicionament de la carretera N230 entre el túnel Joan Carles I i Viella, a la província de Lleida.

Segons va informar dimarts 16 de maig el Govern en un comunicat, es dissenyaran les actuacions necessàries per millorar la seguretat viària del tram, de 6 quilòmetres de longitud, mitjançant l'ampliació de la plataforma i l'estudi d'implantació de carrils addicionals d'avançament.

L'actuació forma part de l'agenda d'actuacions per millorar la carretera N-230 entre Almenar i la frontera francesa impulsada per Mitma, una via "fonamental per al desenvolupament socioeconòmic de la zona" i forma part d'un eix que dóna accés des de Lleida a la Vall d'Aran i França.