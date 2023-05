L ' Ajuntament de Berga ha presentat la programació musical de les Barraques de La Patum 2023 . El consistori ha programat tres dies de concerts gratuïts que es duran a terme a la plaça Cim d'Estela .

Ivan Sànchez, Sara Malé, Isaac Santiago i Nuri Casellas a la presentació de la programació de les Barraques de La Patum 2023. Autor: Ajuntament de Berga

L´emplaçament acollirà un espai cultural amb propostes musicals de qualitat que permetrà generar activitat a la zona i complementar els actes patumaires que es desenvolupen a la plaça de Sant Pere. Els concerts se celebraran del 8 al 10 de juny i estaran protagonitzats per artistes i grups destacats del panorama musical actual.

L´esdeveniment està organitzat per l´àrea de Joventut de l´Ajuntament de Berga i les següents entitats : Castellers de Berga, Club Esquí Berguedà, Casal Panxo, Ben Anats, JAB Berga, La Berguedana de Thrash i l´Ateneu Libertari del Berguedà . La programació també compta amb la col·laboració de Sant Aniol i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya .

Programació musical de les Barraques de La Patum

La programació musical de La Patum 2023 comptarà amb una dotzena d´actuacions. Per l'escenari de les Barraques de La Patum passaran La Salseta del Poble-sec, Tribade, Auxili, Lo Puto Cat, Cafè Trio, Acts of God, Juancho Skalari & Rude Band, QNDA, Cactus, Maluks, The Tyets i Brams.

Totes les actuacions incloses a la programació seran gratuïtes. Els concerts de dijous (8 de juny) i divendres (9 de juny) finalitzaran a les 2 de la matinada , mentre que les actuacions de dissabte (10 de juny) acabaran a les 4 de la matinada . La zona de concerts disposarà despais de barres gestionades per les entitats locals coorganitzadores de lesdeveniment.

Un espai segur i acústicament validat

La plaça Cim d'Estela és l'emplaçament que garanteix les condicions òptimes de seguretat i també permet minimitzar l'impacte acústic dels concerts . El regidor de Joventut, Isaac Santiago , ha assegurat que compten amb “el vistiplau dels cossos de seguretat i emergències i disposen de l'aval de l'estudi acústic efectuat que conclou que totes les mesures adoptades per limitar els efectes sonors compleixen els indicadors establerts a la normativa ”. A més, Santiago ha esmentat que "hem informat de tots els passos efectuats al Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i l'organisme ho ha anat validant". Pel que fa a l'estudi acústic , i sota la premissa de no superar els 80dBA a la façana de Berga Residencial , l'Ajuntament de Berga es proveirà dels mitjans necessaris per garantir-ho i així també permetre que els nivells acústics dels concerts siguin els adequats per als espectacles programats.

El regidor també ha comentat que el consistori s'ha reunit amb el veïnat de l'immoble que hi ha a la plaça, així com amb els residents i familiars de la residència per presentar-los una proposta consensuada per l'ajuntament i les entitats que contemplava fer els concerts a la plaça plaça Cim d'Estela, concretant les mesures adoptades per garantir la minimització de limpacte acústic i avançant lhorari de finalització dels concerts daquest any.

La gerent de Berga Residencial , Sara Malé , ha agraït "la bona voluntat que hi ha hagut per part de l'ajuntament i les entitats per trobar l'equilibri, així com les reunions mantingudes arran de la problemàtica succeïda l'any passat". Malé ha afegit que la proposta presentada “ és molt coherent i permet trobar l'equilibri entre la celebració de la festa i garantir la convivència amb un espai molt sensible, com ho és la residència ”. La gerent del centre residencial ha reiterat "la predisposició de l'ajuntament i les entitats perquè aquest any puguem gaudir d'una bona Patum i tots hi sortim guanyant".

Avaluació d'emplaçaments

El regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha explicat que el consistori ha valorat fins a cinc ubicacions diferents per acollir l'espai de les Barraques de La Patum . Dues ubicacions van ser inicialment descartades perquè el terra no era municipal. També es va valorar la possibilitat de fer els concerts al pati de l'IES Guillem de Berguedà, però es va descartar per qüestions de seguretat. Una altra de les ubicacions plantejades va ser l'avinguda del Canal Industrial, però els cossos de seguretat i emergències ho van desaconsellar per les afectacions de mobilitat a la zona. A més, un estudi acústic realitzat específicament a la zona determinava que l'afectació acústica seria superior a la plaça Cim d'Estela per les característiques de l'avinguda del Canal Industrial.

Potenciar la festa

L' alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sánchez , ha destacat la importància del creixement que està experimentant la festa a través d'iniciatives com 'La Patum Tot l'Any' i l'espai cultural de les Barraques de La Patum. Sánchez ha dit que “entre tots hem d'aconseguir potenciar La Patum i fer que la gent de Berga, de la comarca i la que ve de tot el territori quedi enlluernada amb la festa que tenim, que és la més important dels Països Catalans, i que també quedi satisfeta de tot el que passa al voltant de la mateixa”. L'alcalde ha consolidat la necessitat de “ crear aquests espais, on tota la gent que pel motiu que sigui no pot anar a Patum també tingui actes amb què es pugui sentir representada ”.