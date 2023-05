Un autobús s'ha incendiat a Sant Just Desvern / Bombers

Espectacular incendi a Sant Just Desvern . Els Bombers han informat que han rebut un avís a les 6.06 hores del matí d'aquest dimecres 17 de maig per l'incendi d'un autobús a la carretera Reial juntament amb l'Avinguda del Baix Llobregat de Sant Just Desvern . Els efectius dels Bombers s?han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions.

Així mateix, han informat que al moment de l'incendi, el vehicle estava buit de passatgers.

