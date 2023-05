Una edició anterior de la Fira. Foto: Aj. de Granollers

Granollers celebra aquesta setmana la 71a edició de les Fires i Festes de l’Ascensió, amb un model que, per segon any consecutiu, promou el desenvolupament dels valors sostenibles a través d’un programa firal i festiu carregat d’activitats per a tots els públics.

El pregó és l’acte que enceta les Fires i Festes de l’Ascensió, enguany el pronunciarà la granollerina Ada Parellada, cuinera, divulgadora i activista a favor de l’aprofitament alimentari i l’educació en l’alimentació. Serà aquest dimarts 16 de maig, a les 19.30 h a la Sala Tarafa, prèviament a les 19 h els gegants grossos de la ciutat, l'Esteve i la Plàcida, acompanyaran la pregonera, en cercavila, de la plaça de la Porxada a la Sala Tarafa.

ARTS AL CARRER, CREATIVITAT I TRADICIÓ

L’Ascensió omple les places i els carrers amb una programació cultural àmplia, diversa, de qualitat i pensada per a tots els públics. Es recupera el format de la festivitat tradicional de la ciutat i es torna la participació ciutadana a l’espai públic a través de diferents mostres culturals, donant protagonisme a les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat.

Aquest 2023, la Passada versarà sobre les Bandes Municipals de Música, amb la Banda Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, l’Agrupació Musical del Maresme de Mataró, la Banda Municipal de Música de Tortosa i la Banda Municipal de Música de Iznájar.

El dissabte 20 de maig, a les 12 h a la Porxada, tindrà lloc la Matinal de la Passada, la prèvia perquè a la tarda, a partir de les 17.30 h, comenci la concentració i la marxa de les bandes de música per diferents places i carrers de la ciutat, per acabar amb un concert final al Parc Torras Villà, a les 19 h.

Divendres de l’Ascensió, 19 de maig, és el moment del Fem un llibre, on nens i nenes fan un llibre gegant i col·lectiu amb l’ajut de la seva imaginació i dels il·lustradors il·lustradores que hi posaran les imatges. Es crearà el 42è llibre de l’Ascensió, a partir de les 10.30 h a la Porxada, gràcies a aquesta arrelada activitat del Casal del Mestre i la Llibreria La Gralla i amb la col·laboració de l’institut Celestí Bellera.

Una de les actuacions més esperades també del divendres 19, que compta amb un públic molt fidel, és ‘La Tripleta de l’Ascensió’, la triple actuació enguany de l’Orquestra Montgrins, que inclou les sardanes (18 h a la plaça de l’Església), el concert (19.30 h a la plaça de la porxada) i el ball final (22 h a la plaça de la Porxada).

Tampoc hi faltaran les havaneres de l’Ascensió, que es tornen a celebrar a la plaça de la Porxada, diumenge 21 de maig, a les 18 h, a càrrec de Son de l’Havana i el tradicional rom cremat.

Un dels fets més destacats de l’Ascensió és la presència d’activitats i actes de cultura popular i tradicional de la ciutat. Per això, a la programació destaca la Diada castellera de l’Ascensió (diumenge 21 a les 11.30 h a la plaça de la Porxada) amb l’actuació dels Sagals d’Osona, Castellers de Berga i Xics de Granollers; la Cercavila dels Gegants de la ciutat (divendres 19 a partir de les 18 h); i l’Ascensió en Dansa (dissabte 27 de maig a la plaça de la Porxada), la tradicional ballada de l’Esbart Dansaire de Granollers amb l’actuació de diferents esbarts.

19 de MAIG, LA INAUGURACIÓ

Al Parc Firal, divendres 19 de maig, a les 10 h tindrà lloc l’acte d’inauguració de les Fires de l’Ascensió, tenint com a protagonista la Fira d’Economia Verda i Circular (EVC), la primera fira especialitzada a Catalunya sobre aquesta temàtica.

Es donarà així el tret de sortida a tota l’agenda firal de la ciutat, que s’estén també per altres punts de la ciutat.

L’EVC I LES 4 FIRES, REPARTIDES PER LA CIUTAT

L’avantsala de la fira EVC és la jornada tècnica EVC LAB que se celebrà dijous 18 de maig a l’Hotel Ciutat

de Granollers, amb una cinquantena de participants inscrits en aquesta trobada professional que tractarà la importància de la col·laboració empresarial per impulsar l’estratègia d’economia circular.

A partir divendres 19 i fins al 21 de maig, 10 a 20 h, l’EVC obrirà les portes del Parc Firal amb 70 estands i prop d’un centenar d’activitats (tallers, exposicions, conferències...) on descobrir productes i serveis que aposten per un model econòmic responsable i vida sostenible. Enguany amb quatre espais temàtics: pavelló d’Economia Verda i Circular; Menjar bé; Mobilitat Sostenible; i Mostra de Moda Circular.

L’oferta del Parc Firal es complementa amb l’espai gastronòmic amb 10 food trucks i programació musical, a més a més, de la fira d’atraccions, que obrirà ja dijous 18 de maig de 17 a 1 h de la matinada a preus populars, i tindrà divendres de 17 a 19 h una estona de fira tranquil·la.

Distribuïdes pel centre de la ciutat es despleguen altres espais temàtics i d’expressió cap a la sostenibilitat i a la transició verda: Ascensió market, el nou mercat d’artesania i disseny de proximitat (19 i 20 de maig, de 10 a 20 h, a la plaça Josep Maluquer i Salvador); Cheese party per a la promoció dels productes artesans (19 i 20 de maig, d’11 a 20 h a la plaça de l’Església); Mostra d’oficis tradicionals (20 de maig, de 10 a 14 h oi de 16 a 19 h a la plaça de la Porxada); Jugarxjugar (del 19 al 21 de maig, de 10 a 14 h i de 15.30 a 21 h, diumenge fins a les 19 h) on els jocs de taula seran els protagonistes.

MOBILITAT SOSTENIBLE

Per a promoure la mobilitat sostenible i facilitar la connexió entre els espais firals i festius, s’ofereix un servei de bus llançadora gratuït, des de la plaça de la Constitució a la rotonda de Camp de les Moreres – Passeig Fluvial, amb parada a Instituts, plaça de les Hortes, Primer de Maig i Piscines cada 10 minuts, de 9 a 23 h, per donar cobertura també a tota l’oferta del recinte firal.

A més a més, s’obre un itinerari a peu i bici: el tram del passeig Fluvial entre el carrer Joan Camps i Giró i la rotonda del carrer Camp de les Moreres romandrà tallat al trànsit, i també la sortida de la ronda Sud per accedir al carrer Roma.