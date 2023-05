Són molts els ajuntaments que han modificat l'impost sobre béns immobles (IBI) durant l'última legislatura, un tribut que és la principal font de recaptació de les administracions locals.

Segons recorda un estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, basat en dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, aquest impost “grava el valor de la titularitat i altres drets reals que recauen sobre béns immobles localitzats al municipi que recapta el tribut, i que constitueix la figura més important del sistema tributari espanyol per a les entitats locals, tant des del punt de vista recaptatori com del nombre de contribuents afectats pel mateix” El 2020, per exemple, l'IBI va representar el 67% de la recaptació total de tributs locals.

Girona - UNSPLASH

L'article 72 de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL) estableix que, en el cas de béns immobles urbans, el tipus de gravamen mínim i supletori serà del 0,4% quan es tracti de béns immobles urbans, mentre que el màxim serà l'1,10% . No obstant això, la normativa capacita els ajuntaments a incrementar els tipus màxims en algunes circumstàncies, com per exemple als municipis que són capital de província, encara que mai no pot superar l'1,3%.

Els municipis que més han pujat l'IBI des del 2019

En aquests darrers anys també hi ha hagut moltes localitats que han aplicat increments a l'IBI. En aquest cas, trobem vuit exemples de pujades de dos dígits : els de Vila-real (Castelló), Mataró (Barcelona), Mollet del Vallès (Barcelona), Reus (Tarragona), Leganès (Madrid), Girona , Sant Sebastià dels Reis ( Madrid) i Coslada (Madrid).

A la llista de majors augments de l'IBI als contribuents des del 2019 també hi ha altres capitals com Àvila, Càceres, Sòria, Lleida, Múrcia i Jaén; i una tercera part del rànquing està format per municipis de la província de Barcelona. Al costat de Mataró i Mollet del Vallès també hi ha Manresa, Sant Cugat del Vallès, el Prat de Llobregat, Granollers, Sabadell o Terrassa.

Els municipis que més han baixat l'IBI des del 2019

Des de començament de legislatura, són moltes les localitats que, dins de les seves competències, han decidit baixar o pujar l'IBI als seus contribuents.

Segons l'estudi, un total de nou governs municipals han reduït el tribut almenys un 10% entre el 2019 i el 2022 , entre els quals destaquen els de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Sagunt (València), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) o Elda (Alacant), així com els ajuntaments de grans ciutats com Palma, Barcelona, Madrid, Santander i Oviedo . També han aplicat rebaixes a l'IBI, encara que més moderades, els consistoris de capitals de província com Saragossa, Ciudad Real, Badajoz, Guadalajara, Toledo Còrdova o Huelva ; i els d'alguns dels principals enclavaments turístics de la costa, com ara Marbella, Gandia o Benidorm.