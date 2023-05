La Cambra de Barcelona lamenta la manca d'eficiència i qualitat a la xarxa ferroviària, mentre que Renfe assegura que el balanç presentat és esbiaixat. | @EP

La Cambra de Barcelona ha xifrat en 1.007.044 els viatges afectats entre el 2 de maig i aquest divendres a causa de l'avaria a l'estació de tren de Gavà (Barcelona) de l'1 de maig, quan una catenària es va trencar i va caure sobre un senyal de seguretat, cosa que va provocar que es cremés tot el sistema.

L'entitat ha apuntat que la incidència ha suposat "la pèrdua acumulada de 471.343 hores per als usuaris", cosa que equival a prop de 60.000 jornades de treball, segons informa aquest dissabte en un comunicat després que Renfe hagi anunciat el restabliment de la circulació habitual a totes les línies de Rodalies afectades.

Segons la Cambra, des de l'1 de gener del 2023 la suma total d'afectats per incidències de Rodalies "supera el milió i mig de desplaçaments i gairebé 700.000 hores perdudes".

Ha lamentat la "manca d'eficiència i qualitat de la xarxa ferroviària derivada del dèficit d'inversions que pateix", i tot i que ha celebrat el desenvolupament de la primera fase del Pla de Rodalies, ha retret textualment que són inversions que porten fins a 20 anys de retard.

Per això, ha reclamat un "treball col·lectiu i transparent entre Adif, Renfe i la Generalitat com a titular del servei, per gestionar el sistema amb la màxima coordinació i rigor, minimitzant l'impacte als usuaris".

RENFE ASSEGURA QUE ÉS "UN ESTUDI ESBIAIXAT"



Fonts de Renfe han assegurat aquest dissabte que el balanç fet per la Cambra de Barcelona és "un estudi esbiaixat que no dona res de context, i s'ha fet així de manera intencionada".

I han apuntat que Rodalies de Catalunya ha fet entre 40 i 45 milions de viatges des de l'inici del 2023.