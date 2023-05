Foto: Aj. d'Olot

L'Ajuntament d'Olot ha obert la convocatòria d'una nova línia d’ajudes pensades especialment per al foment del lloguer social a la ciutat. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 16 d’octubre de 2023 i són de fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.



L’objectiu d’aquesta nova línia d’ajudes és incrementar el parc d’habitatges de lloguer social a la ciutat. Enguany és el setè any que l’Ajuntament d’Olot ofereix aquesta ajuda que contempla el 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge amb un màxim de 6.000 euros per immoble.

Poden optar a les subvencions els propietaris i propietàries amb la condició de persones físiques o jurídiques i que posin els immobles per llogar a través de la Borsa d’Habitatge Social d’Olot, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, per un termini mínim de 5 anys en el cas de les persones físiques i 7 anys pel que fa a les jurídiques.

Els pisos han d'estar buits en la data de la contractació del lloguer, que hagin realitzat obres de posada al dia en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, han de ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial i tenir cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica.