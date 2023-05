Sistema 'porta a porta' / Ajuntament de Barcelona

El sistema de recollida de residus ' porta a porta ', tan controvertit com eficaç, és un model en què els veïns lliuren les escombraries generades i prèviament separades (depenent del que es vulgui llençar, com plàstic, vidre, etc.) davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

D'aquesta manera, s'incentiva la recollida selectiva per assegurar el reciclatge a cada casa. Una de les claus daquest sistema és que es pot identificar lusuari perquè no hi hagi anonimat, de manera que cada persona es corresponsabilitza a contribuir en el reciclatge . D'aquesta manera, les administracions saben quins residus genera cada usuari i pot beneficiar qui recicla millor.

Tot i això, aquest model té la seva part dolenta, ja que va ser sancionat per violar greument el dret a la intimitat dels veïns.

Més enllà d'aquest problema, els resultats són positius, com a mínim a Manlleu. En aquest municipi es va implantar el sistema 'porta a porta' el novembre del 2022 i Maite Anglada, regidora de Medi Ambient de Manlleu, explicava a TV3 : “En pocs mesos hem passat del 65 al 85% de recollida selectiva. Els residus són una gran font de generació de contaminació i no tenia sentit que ens féssim enrere amb un projecte que feia temps que treballàvem”.

MÉS DE 300 MUNICIPIS CATALANS AMB AQUEST SISTEMA

El sistema 'porta a porta' està implantat a 309 municipis de Catalunya. Podeu consultar si el vostre municipi participa en aquest sistema a través d'aquest enllaç.