Una placa de record. Foto: Aj. de Granollers

El 31 de maig de 1938 les tropes franquistes, amb el suport de l'aviació de la Itàlia feixista, va bombardejar Granollers, en un dels episodis més tristos de la Guerra Civil espanyola. Més de 200 persones van morir en l'atac i més de 160 van resultar ferides, a banda dels danys que va patir la ciutat.

Aquesta setmana, el govern municipal ha presentat els actes de record que es faran la setmana que ve, quan es compliran 85 anys d'aquest trist episodi per a la capital del Vallès Oriental.

30 DE MAIG

El matí abans de l’aniversari del bombardeig, la plaça de la Porxada s’omplirà d’activitat. Prop de 700 alumnes de primària i del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero han treballat el canvi climàtic que provoca milions de refugiats i desplaçats climàtics. Els centres han rebut una guia didàctica del projecte Desplaçats climàtics, una lluita global per aprofundir en aquesta temàtica i l’alumnat ha fet tallers de creació i reflexió artística a l’aula. El dimarts 30 de maig al matí a la plaça de la Porxada s’exposaran els treballs artístics i es farà un seguit de jocs per a l’alumnat dels diferents centres participants.

I dimarts al vespre, a les 20 h al Cinema Edison, Vallès Oriental Televisió organitza És la guerra. Periodisme en viu, una sessió en què quatre periodistes ens explicaran en directe el passat i el present de la guerra, el seu preu i la importància de viure en pau. Els periodistes que hi intervindran són:

Marc Marginedas: segrestat per Estat Islàmic a Síria i corresponsal a la guerra d'Ucraïna

Jordi Armadans: representant de la societat civil en processos diplomàtics de desarmament i control d'armes a les Nacions Unides

Clàudia Pujol: directora de la revista Sàpiens, la revista en català sobre la història de Catalunya

Albert Forns: autor del nou llibre I el cel ens va caure al damunt sobre el bombardeig de Granollers

L’acte, presentat pel periodista de VOTV Pere Puig, és gratuït i la sessió serà enregistrada i emesa posteriorment per VOTV.

31 DE MAIG

Com ja és habitual, i coincidint amb l’hora exacta en què va tenir lloc el bombardeig, el dimecres 31 de maig es farà l’Acte Memorial i d’homenatge a les víctimes, a les 9 h al cementiri. L’acte d’enguany comptarà amb la participació d’alumnat de l’escola Pereanton.

I el mateix dimecres, a les 19 h al Teatre Auditori de Granollers, es farà la presentació del llibre «I el cel ens va caure al damunt», d’Albert Forns Canal i publicat per Edicions62. L’acte tindrà la presència de l’autor, la periodista Txell Feixas i la intervenció artística d’alumnat de l’escola Ponent.

De maig de 2021 a maig de 2022, l’Ajuntament de Granollers va fer la campanya «Contra l’oblit. Crida a la memòria del bombardeig» que va aconseguir sumar 18 nous testimonis directes del bombardeig i arribar a un total de 55 testimonis enregistrats. També es van aconseguir 3 noves cessions i donacions de documents relacionats amb els fets de 31 de maig de 1938 i 13 testimonis indirectes que han aportat el record d’un familiar, sigui per escrit o a través d’un àudio.

Amb tots els testimonis, el periodista i escriptor Albert Forns ha preparat un diari del bombardeig de 31 de maig de 1938 amb l’objectiu que sigui una obra que contribueixi al coneixement de la història d'aquests fets a partir de les vivències personals dels qui el van patir, amb visió literària, que pugui esdevenir una obra que arribi a un públic ampli.

A més, prèviament a la presentació, el dimarts 30 de maig s’ha organitzat una trobada informativa i roda de premsa sobre el llibre amb el seu autor que tindrà com a punt de trobada per als mitjans que hi assisteixin la plaça de la Porxada (10.30 h).

Més informació del projecte Contra l’oblit a https://www.granollers.cat/memoriabombardeig

1 DE JUNY

La programació Granollers, vila oberta a la pau també vol recordar Arcadi Oliveres, activista per la pau i la justícia social, que va morir fa dos anys. Oliveres va ser membre del Consell Assessor de Can Jonch des dels seus inicis i va participar en la inauguració de l’edifici.

Si bé aquest dimarts 23 de maig s’ha fet a Can Jonch la presentació del llibre Arcadi al país de les oliveres, el dijous 1 de juny es farà la segona proposta La plaça del diàleg Arcadi Oliveres, una instal·lació participativa i interactiva que ens planteja Ser pacifista al segle XXI. Com contribuir a una cultura de pau ara i aquí?. De 17 a 20 h a la plaça de Maluquer i Salvador hi haurà aquesta instal·lació que ajuda a reflexionar i pensar quina societat volem en un futur amb una invitació a un canvi de paradigma i de concreció d'accions, de manera pacífica, transformadora i no violenta. Amb l’objectiu de compartir els missatges més importants de l’Arcadi i de generar espais de trobada, debat i conscienciació.

Diumenge 4 de juny

Per últim, el diumenge 4 de juny es farà una nova edició de la Caminada popular al Bosc de la Pau. El punt de trobada serà a les 11 h a Can Jonch. Un cop la caminada arribi al Bosc de la Pau, cap a les 11.30 h, hi haurà un micro obert per a tothom que vulgui llegir textos i poemes vinculats a la memòria històrica i a la defensa dels drets humans. Aquest acte es fa en col·laboració amb l’Ateneu de Granollers I Biblioteques de Granollers.