El cas INIPRO va saltar als mitjans el 9 d'octubre del 2015 quan es va produir el primer registre policial de la UDEF a l'Ajuntament de Tarragona. Posteriorment el 4 de maig de 2016 es van produir registres als Ajuntaments de Viladecans i al de Palau-Solità i Plegamans. Des d'aleshores han passat 7 anys d'instrucció. El cas INIPRO que va revolucionar la tranquil·la vida municipal a l'Ajuntament de Viladecans va suposar la imputació de l'exalcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros encara que no ha tingut les mateixes conseqüències polítiques al municipi del Baix Llobregat i la seva peça oberta en un Jutjat de Gavà, després de moltes resistències a instruir-lo.

La comissió d'investigació política de llavors cal recordar ara que va ser rebentada des de dins per ERC i el seu portaveu Bárbara Lligadas actual alcaldable en aquells i aquests comicis del 2023 que la va fer esclatar en filtrar interessadament les seves conclusions de part, que no responsabilitzaven ni políticament el primer edil de Viladecans i que va ser un acte de deslleialtat a la resta de forces de l'oposició que van quedar molt desconcertades per aquest oportunisme polític, sobre el qual va haver de demanar disculpa la republicana a dos dels partits polítics que més hi van treballar, un de els quals va ser el PP que tenia com a regidor José Padilla.

I tot malgrat els esforços de la llavors líder de C's, Carolina Torres , que encara que va ser elegida per designació directa de l'Alcalde per presidir aquesta comissió, va intentar per tots els mitjans possibles que la documentació sol·licitada estigués a disposició dels diferents partits polítics de la oposició, cosa que no es va arribar a aconseguir del tot causant al ple municipal de conclusions la unànime queixa de dificultats d'accés a la informació necessària per fer un ingent treball d'estudi perquè la Guàrdia Civil amb la seva unitat UDEF havia irromput a les dependències del consistoir viladecanenc un matí i s'havia emportat detingut el primer tinent d'alcalde socialista i secretari de l'agrupació local, Joaquim Guerrero.

Va ser al ple de conclusions final d'aquesta tortuosa comissió política que va durar 9 mesos qui una única regidora de l'oposició la que va demanar a l'alcalde de Viladecans la dimissió per responsabilitat política ia l'hemeroteca de plens es pot saber fàcilment qui va ser la que es va atrevir a demanar-li responsabilitats polítiques per un cas el secret de sumari del qual s'ha revelat fa poc.

Perquè cal recordar que al si d'aquesta comissió sembla que a base d'insistència, s'aconseguí el consentiment perquè tots els partits polítics poguessin accedir a la informació municipal que es remuntava a l'any 1991 i hi ha qui sí que va poder trobar “l'origen de la prestació de serveis d'INIPRO a l'Ajuntament de Viladecans” que es va iniciar segons es va relatar públicament al ple del mes de maig de 2017, des de la mateixa constitució d'INIPRO el 1990 . Cal recordar que va ser néixer aquesta empresa, que no va néixer com a tal i lligar els creadors la seva activitat a l'Ajuntament de Viladecans. Els que la van crear, alguns segons la documentació a poder del Jutge de Gavà, estan misteriosament lligats directament a l'actual alcalde de Viladecans Carlos Ruiz per diferents raons.

L'Ajuntament de Viladecans per això és una mena de client institucional per a la mercantil sobre la qual s'ha construït una relació empresarial-institucional ininterrompuda des de llavors, per un període que dura més de 30 anys fins als nostres dies. D'aquesta incubadora professional han sortit figures destacades del consistori ubicades a diferents àrees estratègiques locals algunes de les quals s'han incorporat a les llistes electorals d'aquestes municipals 2023 com Olga Morales.

