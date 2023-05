A l'Hotel Catalonia de la Rambla, seu de Trias, l'eufòria i la festivitat ha anat in crescendo . | @JordiMuñoz

Amb cada actualització de l'escrutini, la balança s'anaven inclinant per a Trias; i amb cada pujada d'escons, les celebracions d'apoderats, militants i membres s'han tornat cada vegada més fortes.

Jordi Martí (TriasxBCN) ja ho deia al final de la seva intervenció “Esperarem a veure els resultats reals. Aquestes dades provisionals són el punt de partida del que semblen ser uns resultats favorables”. Estaven satisfets amb dades provisionals i ho continuen demostrant ara amb els crits d'"alcalde, alcalde", trencant amb aquesta calma i prudència que va predominar en la seva campanya i durant tota la jornada.

Amb el final de l'escrutini, els resultats han dictaminat 11 escons per a Trias, qui hauria superat Collboni amb 10 i Colau amb 9.

Amb el resultat final, Xavier Trias ha pujat a l'escenari amb Jordi Turull i Laura Borràs.

XAVIER TRIAS

Trias ha assegurat: “Em vaig presentar per ser alcalde i guanyar les eleccions. He guanyat sorprenentment, ni aquest matí ni fa 3 hores m'ho esperava, però Barcelona tindrà alcalde”. També ha assegurat que la seva tasca serà aconseguir fer govern, i que espera que el PSC i ERC no li posin gaire difícil: "Vull que aquesta sigui la ciutat de tots. Ens queda molta feina per fer".

Gràcies a la meva dona, a la meva família, a Junts per Catalunya, a PdeCat... Això no ho fa una persona, gràcies al meu equip, als meus treballadors, voluntaris, membres..., gràcies a tots he aconseguit la força necessària .

Amb el final del seu discurs, la sala s'ha omplert de crits d'“alcalde, alcalde, alcalde”.

JORDI TURULL

Turull s'ha dirigit a tots els catalans amb les declaracions següents: "Hem guanyat de forma honesta a Catalunya. Som la candidatura amb més representació a diferents municipis. Som la primera força independentista en nombre de vots."

Finalment, ha exclamat un crit de "Visca Catalunya Lliure", que ha provocat crits de càntics d'"independència" a la sala de l'hotel.

LAURA BORRÀS

Borràs ha declarat: "Aquesta ha estat una nit llarga però amb un bon sabor de boca. No hem presentat un candidat, hem presentat un alcalde. Amb tots vostés Xavier Trias."

Ha acabat el seu discurs amb les paraules següents: "Volíem un canvi a Barcelona i aquest ha estat Xavier Trias. Moltes gràcies a tots".