Foto: Facebook (Voluntaris de Protecció Civil d'Olot)

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot celebra enguany la seva dècada de vida. Es tracta d'una entitat formada per una vintena de voluntaris que vetllen per impulsar el foment i la defensa dels drets cívics i socials, col·laborant desinteressadament en les tasques de protecció civil a la ciutat i també en altres municipis de la Garrotxa.

Va començar a formar-se quan diverses associacions encapçalades per l’Ajuntament d’Olot van signar un protocol on s’explicitava la voluntat de crear l’associació. Finalment, el juny de 2013 va posar-se en marxa l’associació que té per objectiu prevenir riscos i actuar en situacions d’emergències com tempestes, nevades, ventades i altres inclemències meteorològiques actuant en coordinació amb els cossos de seguretat i emergències donant suport en les tasques operatives així com en dispositius preventius d’esdeveniments.

L’entitat, que té la seu al número 42 del carrer Mestre Falla d’Olot, està formada actualment per 25 voluntaris i voluntàries; una xifra que ha anat creixent en els últims anys, com també augmenten els serveis que realitzen cada any (al 2022 van fer més de 110 serveis als quals van destinar un total de 3.600 hores).

Coincidint amb el desè aniversari de l’entitat, l’associació ha publicat un llibre de resum dels 10 primer anys d’història. La publicació, d’Editorial Oliveras compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olot i consta de fotografies, escrits i material que mostren l’activitat i funcionament de l’associació en tots aquests anys.

La presentació d'aquest títol es farà a les 7 de la tarda del dissabte 3 de juny a la Sala Torín d’Olot.