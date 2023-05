En marxa la Setmana de l'Entorn de Ripoll

Un paratge natural de l'entorn de Ripoll. Foto: Aj. de Ripoll

Ripoll aposta un any més per celebrar la Setmana de l’Entorn amb diverses activitats que es duran a terme entre aquest dimarts 30 de maig a l’11 de juny. L’eslògan torna a ser Tu n’ets part, cuida’l i participa!, referint-se al nostre entorn natural. La iniciativa, igual que en les darreres edicions, sorgeix de la combinació entre els actes de la Setmana de la Natura (amb activitats arreu del territori per part d’associacions, fundacions, ajuntaments, escoles i empreses) i la iniciativa Let’s Clean Up Europe.

Per poder prendre part a les activitats, cal inscriure’s prèviament. Es pot fer presencialment als Casals Cívics La Devesa del Pla i Ripoll Centre, o bé a la Biblioteca Lambert Mata. També es pot fer la inscripció a través del WhatsApp 636 09 08 08 o enviant un correu electrònic a comunicacio@ajripoll.cat. La participació en cada activitat serà comptabilitzada com a una acció optativa de la campanya Reduir, Reutilitzar, Reciclar, i per tant cal portar la targeta perquè pugui ser segellada.

CALENDARI

A partir de les 6 de la tarda d'aquest dimarts 30 de maig es farà una xerrada a la Biblioteca Lambert Mata sobre l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a càrrec de ‘Vector 5. Excel·lència i Sostenibilitat’. Serà a partir de les sis de la tarda.

Divendres, 2 de juny, el Casal Cívic La Devesa del Pla acollirà la xerrada ‘Les abelles i l’ecosistema. Salvem les abelles’, impartida per Mel Vall de Ribes, també a les sis de la tarda.

Dissabte, 3 de juny, qui vulgui podrà participar en la neteja de la vora del riu Ter. El punt de trobada és la piscina municipal a les deu del matí i es recomana portar calçat còmode.

I per últim, l’11 de juny, un diumenge, s’organitza una sortida per descobrir els ocells que habiten a la nostra vila. Serà a càrrec de Lourdes Solano i se sortirà a les deu del matí des del passeig Ragull.